14 de julho de 2026
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FATALIDADE

Homem de 65 anos é encontrado morto dentro de fossa em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Viatura do Resgate durante o atendimento da ocorrência no Parque do Mirante, em Franca
Viatura do Resgate durante o atendimento da ocorrência no Parque do Mirante, em Franca

Um homem de 65 anos foi encontrado morto dentro de uma fossa da casa onde morava na noite desta terça-feira, 14, em um condomínio de chácaras no Parque do Mirante, às margens da rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG).

A vítima foi identificada como Paulo Ricardo Vilela.

O corpo foi localizado por familiares, que acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu esteve no local e constatou a morte da vítima, que já não apresentava sinais vitais.

Perícia vai apurar as circunstâncias

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizará a perícia para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Após os procedimentos periciais, o corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que poderão indicar a causa da morte.

O caso será registrado e investigado pela Polícia Civil.

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