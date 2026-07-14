Uma família que saiu de Brasília (DF) na segunda-feira, 13, e chegou a Franca na madrugada de terça-feira, 14, foi vítima de um golpe ao tentar comprar uma caminhonete anunciada no Marketplace. Segundo o boletim de ocorrência, a negociação previa a compra do veículo por R$ 30 mil, mas a família transferiu R$ 20 mil aos supostos vendedores e descobriu que havia sido enganada durante o processo de transferência no Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

O soldador Lourenço da Mata Santos viajava acompanhado da mulher e do filho. De acordo com o registro policial, ao chegarem ao Detran para concluir a compra, os supostos vendedores exigiram o pagamento antecipado de R$ 20 mil por meio de uma TED realizada pela Caixa Econômica Federal.

Após a transferência, a vítima percebeu que havia caído em um golpe. O homem que a recebeu em Franca, inicialmente apresentado como irmão do vendedor, mudou a versão e afirmou que não conhecia o suposto proprietário da caminhonete. Ele também disse que não poderia devolver o dinheiro, alegando que o valor não havia sido repassado a ele.

Abandono na delegacia