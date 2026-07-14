Uma família que saiu de Brasília (DF) na segunda-feira, 13, e chegou a Franca na madrugada de terça-feira, 14, foi vítima de um golpe ao tentar comprar uma caminhonete anunciada no Marketplace. Segundo o boletim de ocorrência, a negociação previa a compra do veículo por R$ 30 mil, mas a família transferiu R$ 20 mil aos supostos vendedores e descobriu que havia sido enganada durante o processo de transferência no Detran (Departamento Estadual de Trânsito).
O soldador Lourenço da Mata Santos viajava acompanhado da mulher e do filho. De acordo com o registro policial, ao chegarem ao Detran para concluir a compra, os supostos vendedores exigiram o pagamento antecipado de R$ 20 mil por meio de uma TED realizada pela Caixa Econômica Federal.
Após a transferência, a vítima percebeu que havia caído em um golpe. O homem que a recebeu em Franca, inicialmente apresentado como irmão do vendedor, mudou a versão e afirmou que não conhecia o suposto proprietário da caminhonete. Ele também disse que não poderia devolver o dinheiro, alegando que o valor não havia sido repassado a ele.
Abandono na delegacia
Segundo Lourenço, o homem que dizia ser irmão do vendedor chegou a acompanhá-la até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. No entanto, antes mesmo do registro da ocorrência, deixou o local na companhia de outro rapaz que o acompanhava, abandonando a família na delegacia.
A vítima informou que possui os comprovantes da TED, imagens da caminhonete anunciada e todas as conversas mantidas com os supostos golpistas. O material poderá auxiliar nas investigações.
“Tenho que voltar para casa em Brasília. Graças a Deus, eu ainda tenho dinheiro para voltar, porque a gente que trabalha sempre guarda um pouquinho e Deus abençoa. Mas vem o inimigo e tira da gente”, lamentou Lourenço.
A ocorrência foi registrada na CPJ de Franca. A Polícia Civil investigará o caso para identificar os responsáveis pelo golpe.
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