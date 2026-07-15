O que era para ser mais um dia de trabalho terminou em prejuízo e preocupação para um instalador de pisos de 69 anos em Franca. O profissional teve equipamentos avaliados em mais de R$ 20 mil furtados no canteiro de obras do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), no Jardim Botânico, zona sul da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu durante a noite de segunda-feira, 13. O furto só foi descoberto na manhã seguinte, quando o trabalhador chegou ao local e percebeu que parte de seus equipamentos havia desaparecido.

De acordo com o relato feito à Polícia Civil, criminosos invadiram a obra e levaram duas máquinas de solda, além de diversas ferramentas utilizadas diariamente nos serviços de instalação de pisos.