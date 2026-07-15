O que era para ser mais um dia de trabalho terminou em prejuízo e preocupação para um instalador de pisos de 69 anos em Franca. O profissional teve equipamentos avaliados em mais de R$ 20 mil furtados no canteiro de obras do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), no Jardim Botânico, zona sul da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu durante a noite de segunda-feira, 13. O furto só foi descoberto na manhã seguinte, quando o trabalhador chegou ao local e percebeu que parte de seus equipamentos havia desaparecido.
De acordo com o relato feito à Polícia Civil, criminosos invadiram a obra e levaram duas máquinas de solda, além de diversas ferramentas utilizadas diariamente nos serviços de instalação de pisos.
O prejuízo vai muito além do valor dos equipamentos. Sem as ferramentas, o profissional teme enfrentar dificuldades para continuar o trabalho e cumprir os serviços assumidos.
Abalado com a situação, o instalador busca agora recuperar os equipamentos que garantem seu sustento. Qualquer informação que possa ajudar na localização das máquinas pode ser repassada de forma anônima pelos telefones 181 (Disque Denúncia) ou 197 (Polícia Civil).
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar os autores do furto e localizar os equipamentos levados do canteiro de obras.
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