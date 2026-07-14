A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, 14, dois homens suspeitos de participação em um roubo praticado contra um idoso em Miguelópolis, em novembro de 2025. A ação contou com apoio de policiais civis de Franca e da Polícia Militar e cumpriu dois mandados de prisão preventiva. Os investigados permanecem à disposição da Justiça.
Segundo as investigações, pelo menos três homens armados invadiram a casa da vítima, renderam o morador sob ameaças e roubaram objetos pessoais, além de um Hyundai Creta branco e uma motocicleta Honda Biz.
De acordo com a Polícia Civil, outros dois envolvidos — entre eles um adolescente — ficaram responsáveis por negociar a venda do carro roubado e transportá-lo até um receptador.
Investigação
Durante as apurações, os policiais localizaram objetos pessoais da vítima e as placas do veículo na casa de uma mulher apontada como receptadora. Conforme a investigação, o automóvel permaneceu escondido no imóvel antes de ser levado para outro local.
A motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário, mas o Hyundai Creta ainda não foi encontrado.
Os dois homens presos nesta terça-feira responderão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, associação criminosa e corrupção de menores.
Processo em fase final
A Polícia Civil informou que outros dois investigados identificados no início das apurações já estão presos e respondem ao processo, que está em fase final e aguarda sentença da Justiça de Miguelópolis.
Suspeito foi localizado em ponto investigado por tráfico
Ainda segundo a corporação, um dos presos foi encontrado em um imóvel conhecido por ser utilizado para o tráfico de drogas. No mesmo endereço, em junho deste ano, a Polícia Civil realizou outra operação que resultou na prisão de um homem e na apreensão de grande quantidade de entorpecentes.
A investigação aponta que o suspeito detido teria assumido a venda de drogas no local após a prisão do antigo responsável pelo ponto e aguardava a chegada de entorpecentes para iniciar a distribuição.
Com as novas prisões, a Polícia Civil informou que os investigados serão formalmente indiciados e o inquérito será encaminhado à Justiça para a responsabilização de todos os envolvidos no crime.
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