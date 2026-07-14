A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, 14, dois homens suspeitos de participação em um roubo praticado contra um idoso em Miguelópolis, em novembro de 2025. A ação contou com apoio de policiais civis de Franca e da Polícia Militar e cumpriu dois mandados de prisão preventiva. Os investigados permanecem à disposição da Justiça.

Segundo as investigações, pelo menos três homens armados invadiram a casa da vítima, renderam o morador sob ameaças e roubaram objetos pessoais, além de um Hyundai Creta branco e uma motocicleta Honda Biz.

De acordo com a Polícia Civil, outros dois envolvidos — entre eles um adolescente — ficaram responsáveis por negociar a venda do carro roubado e transportá-lo até um receptador.

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