A Câmara Municipal de Franca aprovou nesta terça-feira, 14, a concessão do Título de Cidadão Francano ao vereador Carlos César Buci, o Carlinho Petrópolis Farmácia (PL). A homenagem, proposta pelo vereador Donizete da Farmácia (MDB), reconhece uma trajetória construída ao longo de quase três décadas na cidade, desde a chegada para atuar no futebol até a consolidação como comerciante, liderança comunitária e representante político.

Natural de Alterosa (MG), cidade a aproximadamente 215 quilômetros de Franca, Carlinho chegou a Franca em 1997 para integrar as categorias de base da Associação Atlética Francana. O vínculo inicial com o esporte abriu caminho para uma nova etapa: o trabalho na farmácia da família, no bairro City Petrópolis, onde passou a conviver diariamente com moradores e a participar de ações voltadas à comunidade.

Foi nesse contato próximo com a população que começou a construir a trajetória que, anos depois, o levaria ao Legislativo francano.

Do comércio à política