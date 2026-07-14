A Câmara Municipal de Franca aprovou nesta terça-feira, 14, a concessão do Título de Cidadão Francano ao vereador Carlos César Buci, o Carlinho Petrópolis Farmácia (PL). A homenagem, proposta pelo vereador Donizete da Farmácia (MDB), reconhece uma trajetória construída ao longo de quase três décadas na cidade, desde a chegada para atuar no futebol até a consolidação como comerciante, liderança comunitária e representante político.
Natural de Alterosa (MG), cidade a aproximadamente 215 quilômetros de Franca, Carlinho chegou a Franca em 1997 para integrar as categorias de base da Associação Atlética Francana. O vínculo inicial com o esporte abriu caminho para uma nova etapa: o trabalho na farmácia da família, no bairro City Petrópolis, onde passou a conviver diariamente com moradores e a participar de ações voltadas à comunidade.
Foi nesse contato próximo com a população que começou a construir a trajetória que, anos depois, o levaria ao Legislativo francano.
Do comércio à política
Eleito vereador pela primeira vez em 2016, Carlinho foi reeleito em 2020 e 2024. Durante a atuação parlamentar, ocupou espaços de destaque na Câmara Municipal, como a presidência da Comissão de Saúde e Assistência Social, participação na Mesa Diretora e a presidência do Legislativo em 2023.
Na justificativa do projeto, Donizete da Farmácia destacou que a homenagem representa o reconhecimento pelos serviços prestados por Carlinho ao município, tanto pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade quanto pela atuação política.
Entre as realizações destacadas está a conquista da UBS (Unidade Básica de Saúde) do City Petrópolis e região, viabilizada pela Prefeitura.
Reconhecimento entre vereadores
Vereadores destacaram a relação construída por Carlinho com os moradores, sua atuação como farmacêutico, empreendedor e vereador, além da dedicação às demandas apresentadas pela população.
Autor da homenagem, Donizete da Farmácia, a ressaltou a história construída ao lado do colega de Legislativo.
“O Carlinhos merece. É uma pessoa simples, humilde, de honestidade. Nunca vi ele fazer nada que prejudicasse alguém.”
O presidente da Câmara, Fransérgio Garcia (PL), afirmou que a concessão do título representa o reconhecimento oficial do Legislativo pelos serviços prestados por Carlinho Petrópolis Farmácia à população de Franca.
Emoção após aprovação
Após a aprovação da homenagem, Carlinho afirmou que o momento representa um dos maiores reconhecimentos de sua trajetória.
“É um momento que eu posso falar para vocês de gratidão. Além das eleições que eu passei, depois do nascimento do meu filho Rafael, é a emoção maior que eu estou sentindo agora.”
O vereador agradeceu ao autor do projeto, aos colegas parlamentares, familiares, ao filho Rafael, ao tio Olímpio e à assessora Rosinha.
Ao falar sobre sua atuação pública, destacou valores que considera fundamentais para o trabalho político. “O que eu penso sempre é amor ao próximo, trabalho, dedicação e honestidade. E o que não pode faltar a ninguém é humildade. Com humildade a gente alcança os objetivos.”
Ao encerrar o discurso, Carlinho voltou a agradecer aos vereadores pela aprovação da homenagem. “Meu coração hoje fica de gratidão a cada um de vocês que aprovou esse projeto. Será lembrado eternamente no meu coração.”
Câmara aprova diretrizes para biometria e comunicação digital nas escolas
Além do título concedido à Carlinho Petrópolis Farmácia, os vereadores aprovaram um projeto de lei, de autoria do vereador Leandro Patriota (PL), que cria diretrizes para o uso de tecnologias de identificação biométrica e comunicação digital nas escolas da rede pública municipal.
A proposta abre a possibilidade de adoção de ferramentas voltadas à segurança dos estudantes, controle de frequência, comunicação com as famílias e modernização da gestão escolar.
O projeto, no entanto, não determina a implantação imediata dos sistemas. Uma eventual implementação dependerá de análise do Poder Executivo e deverá respeitar as normas de proteção de dados, privacidade e direitos de crianças e adolescentes. A proposta foi aprovada por 13 votos.
Câmara aprova moção sobre venda de bebidas em estádios
Os vereadores também aprovaram a Moção de Apoio, apresentada pelo presidente da Câmara, Fransérgio Garcia.
O documento manifesta apoio ao projeto em tramitação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) que autoriza a venda e o consumo responsável de bebidas alcoólicas em estádios, arenas e ginásios esportivos paulistas, seguindo critérios de regulamentação.
A moção recebeu nove votos favoráveis.
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