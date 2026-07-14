Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro na noite dessa segunda-feira, 13, no cruzamento das ruas Francisco Társia e Allan Kardec, no Jardim Califórnia, na região Oeste de Franca. A vítima estava na contramão no momento da colisão, foi arremessada ao chão e precisou ser socorrida em estado grave.
O Volkswagen SpaceFox branco seguia pela rua Allan Kardec e acessava a rua Francisco Társia quando ocorreu a colisão com a motocicleta. O motociclista trafegava na contramão no momento do impacto.
Com a força da batida, o condutor da moto foi lançado ao chão e perdeu a consciência.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que passava pela região no instante do acidente, iniciou os primeiros socorros. Em seguida, a USA (Unidade de Suporte Avançado) foi acionada após a vítima apresentar piora no quadro clínico.
Depois de ser estabilizado, o motociclista foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Franca.
Até o fechamento desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
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