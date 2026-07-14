A Prefeitura de Franca inaugura nesta sexta-feira, 17, o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Centro Sul, sétima unidade da rede de proteção social do município. Localizado na Cidade Nova, o equipamento atenderá famílias das regiões Centro, Sul e Leste, com expectativa de realizar cerca de 500 atendimentos mensais.
O novo Cras está instalado na rua Santos Pereira, 129, no bairro Cidade Nova, e foi implantado com recursos do Governo do Estado de São Paulo. A área de abrangência contempla aproximadamente 54 bairros, entre eles os jardins Ângela Rosa, Noêmia, Paraty e Progresso, beneficiando cerca de 45 mil moradores distribuídos em mais de 20 mil residências.
Estrutura e atendimento
Projetada para oferecer acessibilidade e conforto, a unidade conta com salas para atendimentos individuais, espaços destinados a atividades em grupo, cozinha, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e ambientes que garantem privacidade durante os atendimentos.
O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A equipe será formada por 12 profissionais, entre coordenador, assistentes sociais, psicóloga, orientadoras sociais, escriturário, ajudante geral e motorista.
Serviços oferecidos
Segundo o secretário de Ação Social, Óiter Cassiano Marques, o Cras é a principal porta de entrada da Proteção Suas (Social Básica do Sistema Único de Assistência Social), voltada ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e à prevenção de situações de vulnerabilidade social.
“Entre os serviços oferecidos estão acolhidas coletivas, atendimentos individuais e em grupo, oficinas, atividades socioeducativas e o encaminhamento das famílias para os demais serviços socioassistenciais disponíveis no território, garantindo acesso à rede de proteção social”, destacou o secretário.
Com a inauguração da unidade Centro Sul, Franca passa a contar com sete Centros de Referência de Assistência Social, distribuídos pelas regiões Norte, Nordeste, Centro, Centro Sul, Sul, Leste e Oeste da cidade.
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