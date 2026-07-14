A Prefeitura de Franca inaugura nesta sexta-feira, 17, o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Centro Sul, sétima unidade da rede de proteção social do município. Localizado na Cidade Nova, o equipamento atenderá famílias das regiões Centro, Sul e Leste, com expectativa de realizar cerca de 500 atendimentos mensais.

O novo Cras está instalado na rua Santos Pereira, 129, no bairro Cidade Nova, e foi implantado com recursos do Governo do Estado de São Paulo. A área de abrangência contempla aproximadamente 54 bairros, entre eles os jardins Ângela Rosa, Noêmia, Paraty e Progresso, beneficiando cerca de 45 mil moradores distribuídos em mais de 20 mil residências.

Estrutura e atendimento

Projetada para oferecer acessibilidade e conforto, a unidade conta com salas para atendimentos individuais, espaços destinados a atividades em grupo, cozinha, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e ambientes que garantem privacidade durante os atendimentos.