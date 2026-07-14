Um cachorro da raça pit bull invadiu uma residência e atacou um cachorro sem raça definida na tarde desta terça-feira, 14, no bairro Pampuã, em Ipuã, a 79 km de Franca. O ataque começou dentro da casa e terminou na rua.
Equipes da Defesa Civil e do Centro de Zoonoses foram acionadas para atender à ocorrência.
Após a intervenção das equipes, o pit bull foi contido, recolhido e encaminhado ao Centro de Zoonoses, onde permanecerá sob avaliação e acompanhamento. O responsável pelo animal não foi encontrado.
O cachorro atacado também recebeu atendimento e está em tratamento veterinário na unidade. O estado de saúde do animal não foi informado.
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