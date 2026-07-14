14 de julho de 2026
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BRUTALIDADE

Pit bull invade casa e ataca cachorro na região; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Cachorro caído na rua após ataque de pit bull em Ipuã
Cachorro caído na rua após ataque de pit bull em Ipuã

Um cachorro da raça pit bull invadiu uma residência e atacou um cachorro sem raça definida na tarde desta terça-feira, 14, no bairro Pampuã, em Ipuã, a 79 km de Franca. O ataque começou dentro da casa e terminou na rua.

Equipes da Defesa Civil e do Centro de Zoonoses foram acionadas para atender à ocorrência.

Após a intervenção das equipes, o pit bull foi contido, recolhido e encaminhado ao Centro de Zoonoses, onde permanecerá sob avaliação e acompanhamento. O responsável pelo animal não foi encontrado. 

O cachorro atacado também recebeu atendimento e está em tratamento veterinário na unidade. O estado de saúde do animal não foi informado.

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