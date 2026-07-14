O psicólogo e arteterapeuta Caíque Tostes, fundador da Casa Amarela, foi convidado a apresentar os resultados do trabalho desenvolvido pela instituição durante o tradicional Grupo de Estudos do Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. O convite reconhece a relevância da experiência construída em Franca e aproxima a instituição de um dos mais importantes espaços brasileiros dedicados ao estudo da relação entre arte e saúde mental.

Um convite que dialoga com o legado de Nise da Silveira

Criado em 1954, o Grupo de Estudos nasceu dos encontros promovidos pela psiquiatra Nise da Silveira com estudantes e profissionais interessados em compreender o processo psíquico por meio das imagens produzidas espontaneamente nos ateliês terapêuticos do Museu de Imagens do Inconsciente.

Ao longo de mais de sete décadas, o grupo consolidou-se como um dos mais antigos núcleos de estudos em Psicologia Analítica em atividade no país, reunindo pesquisadores, clínicos e profissionais que investigam as conexões entre arte, subjetividade e cuidado em saúde mental.