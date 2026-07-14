Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira, 14, em Cristais Paulista, após empinar uma motocicleta em via pública, sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), perder o controle da direção e provocar um acidente de trânsito.

O delegado Gabriel Fernando Tomaz informou que o rapaz conduzia a motocicleta em alta velocidade quando perdeu o controle e colidiu contra um carro. A motorista do Hyundai HB20 branco não sofreu ferimentos, mas ficou bastante assustada com o impacto.

Moto apresentava sinais de adulteração

Durante a ocorrência, os policiais constataram que a motocicleta apresentava sinais de adulteração. Diante da situação, o jovem foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.