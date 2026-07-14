14 de julho de 2026
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DESFECHO

Jovem é preso após empinar moto adulterada e causar acidente

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Moto sobre carro após acidente em Cristais Paulista
Moto sobre carro após acidente em Cristais Paulista

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira, 14, em Cristais Paulista, após empinar uma motocicleta em via pública, sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), perder o controle da direção e provocar um acidente de trânsito.

O delegado Gabriel Fernando Tomaz informou que o rapaz conduzia a motocicleta em alta velocidade quando perdeu o controle e colidiu contra um carro. A motorista do Hyundai HB20 branco não sofreu ferimentos, mas ficou bastante assustada com o impacto.

Moto apresentava sinais de adulteração

Durante a ocorrência, os policiais constataram que a motocicleta apresentava sinais de adulteração. Diante da situação, o jovem foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Segundo o delegado, o suspeito já possui antecedente pelo mesmo tipo de crime, após ter sido flagrado anteriormente conduzindo outra motocicleta adulterada.

Encaminhado ao sistema prisional

Após os procedimentos na delegacia, o jovem será ouvido e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.

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