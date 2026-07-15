A AFL (A Academia Francana de Letras) realizou, na semana passada, a cerimônia de entrega da Medalha de Mérito Social, no auditório do Senac, em Franca. A honraria reconheceu pessoas que se destacam por suas contribuições à comunidade nas áreas de meio ambiente, educação, comunicação, cultura e ação social.
Nesta edição, foram homenageados Elaise Maria de Mello Barbosa (Meio Ambiente), Priscila Fabiana Rodrigues Terêncio (Educação), Roseli Maria Pimenta, conhecida como Rose Morais (Comunicação), Luiz Cesar Nazar (Cultura) e Dalila Abrão Elias Barini (Ação Social).
Cada homenageado foi apresentado por um integrante da Academia Francana de Letras e fez um discurso de agradecimento. A programação também contou com apresentações culturais do acadêmico Bruno Piola, que interpretou o monólogo e a canção "Pra Onde Vou", inspirados no musical Hair, sob direção do ator e escritor Luis Carloni. O encerramento ficou por conta do músico Beny Chagas, que interpretou a música "O que é, o que é", de Gonzaguinha.
Segundo o presidente da Academia Francana de Letras, Carlos Roberto Goulart, a Medalha de Mérito Social representa o compromisso da instituição em reconhecer pessoas que contribuem para o desenvolvimento da comunidade.
"A entrega da Medalha de Mérito Social refletiu o compromisso da Academia com o reconhecimento de pessoas que contribuíram de forma bastante significativa para o desenvolvimento da nossa comunidade, tanto no campo social como no humano", afirmou.
Para Goulart, a homenagem também busca incentivar iniciativas que fortaleçam valores como cidadania, solidariedade e reconhecimento público.
"Esperamos que iniciativas como essa continuem inspirando a sociedade e que a Academia possa ajudar a fortalecer esses valores de cidadania, solidariedade e reconhecimento público daqueles que fazem a diferença na vida das pessoas", disse.
A Medalha de Mérito Social havia sido entregue pela última vez em 2024. Segundo a Academia, a expectativa é que a honraria passe a ser concedida a cada dois anos.
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