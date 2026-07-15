A AFL (A Academia Francana de Letras) realizou, na semana passada, a cerimônia de entrega da Medalha de Mérito Social, no auditório do Senac, em Franca. A honraria reconheceu pessoas que se destacam por suas contribuições à comunidade nas áreas de meio ambiente, educação, comunicação, cultura e ação social.

Nesta edição, foram homenageados Elaise Maria de Mello Barbosa (Meio Ambiente), Priscila Fabiana Rodrigues Terêncio (Educação), Roseli Maria Pimenta, conhecida como Rose Morais (Comunicação), Luiz Cesar Nazar (Cultura) e Dalila Abrão Elias Barini (Ação Social).

Cada homenageado foi apresentado por um integrante da Academia Francana de Letras e fez um discurso de agradecimento. A programação também contou com apresentações culturais do acadêmico Bruno Piola, que interpretou o monólogo e a canção "Pra Onde Vou", inspirados no musical Hair, sob direção do ator e escritor Luis Carloni. O encerramento ficou por conta do músico Beny Chagas, que interpretou a música "O que é, o que é", de Gonzaguinha.