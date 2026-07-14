Uma cadela e seus nove filhotes foram resgatados na tarde desta terça-feira (14) após serem abandonados às margens da rodovia Felipe Calixto, no km 8, trecho que liga Franca a Ribeirão Corrente, no município de Cristais Paulista.

Um pedreiro que trabalha em uma construção nas imediações avistou os cães ao fazer o trajeto para a obra. Ele gravou um vídeo e publicou em grupos de WhatsApp pedindo ajuda para o resgate dos animais.

As imagens chegaram a duas protetoras que passaram a pedir apoio para a retirada e encaminhamento da família para um abrigo ou lar temporário.