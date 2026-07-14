Uma cadela e seus nove filhotes foram resgatados na tarde desta terça-feira (14) após serem abandonados às margens da rodovia Felipe Calixto, no km 8, trecho que liga Franca a Ribeirão Corrente, no município de Cristais Paulista.
Um pedreiro que trabalha em uma construção nas imediações avistou os cães ao fazer o trajeto para a obra. Ele gravou um vídeo e publicou em grupos de WhatsApp pedindo ajuda para o resgate dos animais.
As imagens chegaram a duas protetoras que passaram a pedir apoio para a retirada e encaminhamento da família para um abrigo ou lar temporário.
O pedreiro Nilson Barbosa Silva disse que os filhotes correm risco de atropelamento na rodovia, que é bastante movimentada. “Eles estão lá e correm perigo de serem atropelados. Um dia desses estavam no meio da pista mordendo uma cobra morta. Os carros atropelam se deixarem eles lá. Pedimos ajuda para recolher os filhotes e a mãe”, relata.
A protetora Rosana Portela, moradora em Franca, disse que recebeu as imagens e buscava ajuda, inclusive em Cristais Paulista, mas foi informada de que as 15 vagas de lar temporário para animais estavam ocupadas. “As protetoras têm mais animais em casa do que o próprio poder público. Estamos cientes do caso, mas as vagas estão todas lotadas. A responsabilidade é de Cristais, mas estamos tentando ajudar”, afirmou.
Outra protetora de Franca, Marcele Rodrigues, confirmou que o caso é de conhecimento das protetoras e também do setor de meio ambiente da Prefeitura de Cristais Paulista. “Eles não viabilizaram nem casinha, nem lar, e os cachorrinhos estão lá sozinhos, sem comida, água, no frio à noite. Estamos fazendo uma corrente pedindo ajuda para resgatar esses animais”, disse.
A reportagem procurou o setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Cristais Paulista, nesta terça-feira, 14, para se manifestar sobre o caso e explicar como funciona o serviço de resgate de animais, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.
Na tarde desta terça, um grupo de protetores de Franca resgatou os animais.
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