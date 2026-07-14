14 de julho de 2026
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ACIDENTE

Batida impressiona: moto fica prensada sobre capô de carro

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Moto ficou presa sobre o carro, após a colisão
Moto ficou presa sobre o carro, após a colisão

Uma motocicleta ficou prensada sobre o capô de um carro após uma colisão registrada na manhã desta terça-feira, 14, em Cristais Paulista. O acidente chamou a atenção de moradores que passavam pelo local.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da batida. No vídeo, é possível ver o motociclista empinando a motocicleta segundos antes da colisão.

As imagens também mostram que o sinal de parada obrigatória estava na via por onde o carro trafegava.

Após o impacto, a motocicleta Honda Titan verde ficou sobre o capô de um Peugeot branco, que teve a parte dianteira completamente danificada.

Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais evidenciam a força da colisão e mostram os danos causados aos veículos.

Até a publicação desta reportagem, a identidade do motociclista não havia sido divulgada. Também não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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