Uma motocicleta ficou prensada sobre o capô de um carro após uma colisão registrada na manhã desta terça-feira, 14, em Cristais Paulista. O acidente chamou a atenção de moradores que passavam pelo local.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da batida. No vídeo, é possível ver o motociclista empinando a motocicleta segundos antes da colisão.
As imagens também mostram que o sinal de parada obrigatória estava na via por onde o carro trafegava.
Após o impacto, a motocicleta Honda Titan verde ficou sobre o capô de um Peugeot branco, que teve a parte dianteira completamente danificada.
Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais evidenciam a força da colisão e mostram os danos causados aos veículos.
Até a publicação desta reportagem, a identidade do motociclista não havia sido divulgada. Também não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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