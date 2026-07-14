Uma motocicleta ficou prensada sobre o capô de um carro após uma colisão registrada na manhã desta terça-feira, 14, em Cristais Paulista. O acidente chamou a atenção de moradores que passavam pelo local.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da batida. No vídeo, é possível ver o motociclista empinando a motocicleta segundos antes da colisão.

As imagens também mostram que o sinal de parada obrigatória estava na via por onde o carro trafegava.