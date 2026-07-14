O que parecia ser apenas uma falha no funcionamento de semáforos em Franca acabou revelando uma situação surpreendente. Um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços de telefonia confessou ter furtado fios do sistema semafórico da cidade e vendido o material por apenas R$ 50.

A descoberta foi feita na manhã desta terça-feira, 14, após a Guarda Civil Municipal receber informações da Central de Monitoramento da Prefeitura sobre o possível envolvimento de trabalhadores da empresa em um furto ocorrido no último dia 3 de julho, na rua Francisco Marques.

Segundo a denúncia, durante a execução de um serviço, um dos funcionários retirou cabos do sistema semafórico, provocando o apagamento dos sinais de trânsito no local. Na sequência, também foram cortados os fios que alimentavam uma câmera da Central de Monitoramento instalada nas proximidades.