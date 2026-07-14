O que parecia ser apenas uma falha no funcionamento de semáforos em Franca acabou revelando uma situação surpreendente. Um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços de telefonia confessou ter furtado fios do sistema semafórico da cidade e vendido o material por apenas R$ 50.
A descoberta foi feita na manhã desta terça-feira, 14, após a Guarda Civil Municipal receber informações da Central de Monitoramento da Prefeitura sobre o possível envolvimento de trabalhadores da empresa em um furto ocorrido no último dia 3 de julho, na rua Francisco Marques.
Segundo a denúncia, durante a execução de um serviço, um dos funcionários retirou cabos do sistema semafórico, provocando o apagamento dos sinais de trânsito no local. Na sequência, também foram cortados os fios que alimentavam uma câmera da Central de Monitoramento instalada nas proximidades.
O caso ganhou ainda mais gravidade porque, de acordo com a Guarda Civil Municipal, a interrupção do funcionamento dos semáforos teria contribuído para um acidente registrado pouco depois no cruzamento. A ocorrência terminou com o capotamento de um veículo.
Suspeito confessou
A equipe da GCM localizou os funcionários na rua Simpliciano Pombo. Durante a abordagem, um deles admitiu ter retirado os fios e revelou que vendeu o material em um ferro-velho do bairro Estação por apenas R$ 50.
Após a confissão, os guardas seguiram até o estabelecimento indicado, onde localizaram o responsável pelo local. Ele foi identificado e apresentou sua versão dos fatos à polícia.
Durante a fiscalização, os agentes constataram ainda que a carretinha acoplada à caminhonete utilizada pela empresa estava com a placa parcialmente encoberta, situação considerada irregular e comunicada à autoridade policial.
O funcionário, o responsável pelo ferro-velho e os demais envolvidos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada.
Após ser ouvido, o funcionário foi liberado.
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