Quase quatro meses após o acidente que tirou a vida da adolescente Monique Silvestre Ramos, de 15 anos, o namorado dela apresentou à Polícia Civil sua versão sobre a tragédia. Em depoimento prestado nesta terça-feira, 14, Miguel Teodoro Nalini, de 19 anos, afirmou que o guidão da motocicleta travou segundos antes da queda que terminou com a morte da jovem na avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca.

Investigado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e por conduzir veículo sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), Miguel negou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente, apesar de confirmar que comprou uma garrafa de vodca pouco antes da colisão. Ele acredita que a moto teve uma falha mecânica.

Segundo ele, a bebida seria destinada a amigos e não foi consumida por ele.