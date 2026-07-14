Quase quatro meses após o acidente que tirou a vida da adolescente Monique Silvestre Ramos, de 15 anos, o namorado dela apresentou à Polícia Civil sua versão sobre a tragédia. Em depoimento prestado nesta terça-feira, 14, Miguel Teodoro Nalini, de 19 anos, afirmou que o guidão da motocicleta travou segundos antes da queda que terminou com a morte da jovem na avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca.
Investigado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e por conduzir veículo sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), Miguel negou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente, apesar de confirmar que comprou uma garrafa de vodca pouco antes da colisão. Ele acredita que a moto teve uma falha mecânica.
Segundo ele, a bebida seria destinada a amigos e não foi consumida por ele.
Durante o depoimento, o jovem também falou sobre as consequências emocionais da tragédia. "Estou fazendo tratamento psicológico, tomando remédio para depressão", afirmou.
Miguel relatou que mantinha um relacionamento com Monique havia cerca de cinco meses e disse sentir profundamente a perda da adolescente.
Defesa fala em fatalidade
O advogado Gabriel Ferreira informou que a defesa aguarda agora a manifestação do Ministério Público sobre o caso. Segundo ele, a tese será a de que o acidente ocorreu de forma involuntária.
"A gente vai trabalhar para mostrar que foi uma fatalidade."
O advogado acrescentou que Miguel também correu risco de morrer no acidente e considera que o jovem igualmente foi vítima da ocorrência.
O que a polícia investiga
O acidente aconteceu na madrugada de 23 de março, nas proximidades do Uni-Facef. Miguel conduzia uma Yamaha MT-03 quando perdeu o controle durante uma curva. Monique, que estava na garupa, sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local.
Dias depois, imagens de câmeras de segurança mostraram o jovem comprando uma garrafa de vodca em uma loja de conveniência pouco antes do acidente. A gravação passou a integrar a investigação conduzida pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.