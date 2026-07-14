A empresa de transporte Mov Franca está com vagas de emprego abertas para contratação de profissionais em diferentes áreas, na cidade. As oportunidades são para candidatos com diversos níveis de experiência e incluem postos destinados também a pessoas com deficiência (PCDs).
As vagas disponíveis são para motorista de ônibus, funileiro, auxiliar de limpeza, instrutor de treinamentos, controlador de acesso, lavador de ônibus, tapeceiro e mecânico. Entre os requisitos, estão experiência na função, disponibilidade de horário e habilitação nas categorias D ou E para alguns cargos específicos.
Além do salário compatível com cada função, a empresa oferece um pacote de benefícios composto por cesta básica, vale-refeição, convênio médico, convênio com farmácia e transporte.
Veja detalhes das vagas
Motorista de ônibus
• CNH categoria D ou E;
• Curso de Transporte Coletivo;
• Salário compatível com a função;
• Vaga disponível para PCD;
• Disponibilidade de horário.
Funileiro
• Experiência em funilaria, preparação ou pintura automotiva;
• Conhecimento em montagem e desmontagem de peças;
• Salário compatível com a função;
• Vaga disponível para PCD.
Auxiliar de limpeza
• Conhecimento em rotinas de limpeza nos setores;
• Disponibilidade de horário;
• Vaga disponível para PCD;
• Salário compatível com a função.
Instrutor de treinamentos
• Curso de Instrutor de Trânsito;
• CNH categoria D ou E;
• Conhecimento em Pacote Office;
• Salário compatível com a função;
• Vaga disponível para PCD;
• Experiência na função de instrutor.
Controlador de acesso
• Ensino médio completo;
• Conhecimentos básicos de informática;
• Experiência na função;
• Salário compatível com a função;
• Vaga disponível para PCD;
• Disponibilidade de horário.
Lavador de ônibus
• Conhecimento em rotinas de lava-jato e produtos químicos;
• Disponibilidade de horário;
• Vaga disponível para PCD;
• Salário compatível com a função.
Tapeceiro
• Conhecimento em estofarias ou na confecção, recuperação e reparo de móveis e bancos;
• Experiência no uso de ferramentas manuais e elétricas, máquinas de costura, entre outros;
• Vaga disponível para PCD;
• Salário compatível com a função.
Mecânico
• Conhecimentos em linha pesada Mercedes-Benz;
• CNH categoria D ou E;
• Salário compatível com a função;
• Vaga disponível para PCD;
• Disponibilidade de horário.
Benefícios
A empresa oferece os seguintes benefícios para todas as vagas:
- Cesta básica;
- Vale-refeição;
- Convênio médico;
- Convênio com farmácia;
- Transporte.
Serviço
Os currículos devem ser enviados com a identificação da vaga pretendida por um dos seguintes canais:
- E-mail: recrutamento@movfranca.com.br
- WhatsApp: (16) 99602-7543
- Presencialmente: Avenida Dr. William Azzuz, 480, Recreio Campo Belo, em Franca.
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