14 de julho de 2026
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Quer trabalhar? Empresa abre vagas em oito funções em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Mov Franca oferece um pacote de benefícios composto por cesta básica, vale-refeição, convênio médico, convênio com farmácia e transporte
Mov Franca oferece um pacote de benefícios composto por cesta básica, vale-refeição, convênio médico, convênio com farmácia e transporte

A empresa de transporte Mov Franca está com vagas de emprego abertas para contratação de profissionais em diferentes áreas, na cidade. As oportunidades são para candidatos com diversos níveis de experiência e incluem postos destinados também a pessoas com deficiência (PCDs). 

As vagas disponíveis são para motorista de ônibus, funileiro, auxiliar de limpeza, instrutor de treinamentos, controlador de acesso, lavador de ônibus, tapeceiro e mecânico. Entre os requisitos, estão experiência na função, disponibilidade de horário e habilitação nas categorias D ou E para alguns cargos específicos. 

Além do salário compatível com cada função, a empresa oferece um pacote de benefícios composto por cesta básica, vale-refeição, convênio médico, convênio com farmácia e transporte. 

Veja detalhes das vagas

Motorista de ônibus
• CNH categoria D ou E;
• Curso de Transporte Coletivo;
• Salário compatível com a função;
• Vaga disponível para PCD;
• Disponibilidade de horário. 

Funileiro
• Experiência em funilaria, preparação ou pintura automotiva;
• Conhecimento em montagem e desmontagem de peças;
• Salário compatível com a função;
• Vaga disponível para PCD.

Auxiliar de limpeza
• Conhecimento em rotinas de limpeza nos setores;
• Disponibilidade de horário;
• Vaga disponível para PCD;
• Salário compatível com a função. 

Instrutor de treinamentos
• Curso de Instrutor de Trânsito;
• CNH categoria D ou E;
• Conhecimento em Pacote Office;
• Salário compatível com a função;
• Vaga disponível para PCD;
• Experiência na função de instrutor. 

Controlador de acesso
• Ensino médio completo;
• Conhecimentos básicos de informática;
• Experiência na função;
• Salário compatível com a função;
• Vaga disponível para PCD;
• Disponibilidade de horário. 

Lavador de ônibus
• Conhecimento em rotinas de lava-jato e produtos químicos;
• Disponibilidade de horário;
• Vaga disponível para PCD;
• Salário compatível com a função. 

Tapeceiro
• Conhecimento em estofarias ou na confecção, recuperação e reparo de móveis e bancos;
• Experiência no uso de ferramentas manuais e elétricas, máquinas de costura, entre outros;
• Vaga disponível para PCD;
• Salário compatível com a função.

Mecânico
• Conhecimentos em linha pesada Mercedes-Benz;
• CNH categoria D ou E;
• Salário compatível com a função;
• Vaga disponível para PCD;
• Disponibilidade de horário. 

Benefícios

A empresa oferece os seguintes benefícios para todas as vagas:

  • Cesta básica;
  • Vale-refeição;
  • Convênio médico;
  • Convênio com farmácia;
  • Transporte. 

Serviço

Os currículos devem ser enviados com a identificação da vaga pretendida por um dos seguintes canais:

  • E-mail: recrutamento@movfranca.com.br
  • WhatsApp: (16) 99602-7543
  • Presencialmente: Avenida Dr. William Azzuz, 480, Recreio Campo Belo, em Franca.

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