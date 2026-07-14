A empresa de transporte Mov Franca está com vagas de emprego abertas para contratação de profissionais em diferentes áreas, na cidade. As oportunidades são para candidatos com diversos níveis de experiência e incluem postos destinados também a pessoas com deficiência (PCDs).

As vagas disponíveis são para motorista de ônibus, funileiro, auxiliar de limpeza, instrutor de treinamentos, controlador de acesso, lavador de ônibus, tapeceiro e mecânico. Entre os requisitos, estão experiência na função, disponibilidade de horário e habilitação nas categorias D ou E para alguns cargos específicos.

Além do salário compatível com cada função, a empresa oferece um pacote de benefícios composto por cesta básica, vale-refeição, convênio médico, convênio com farmácia e transporte.

Veja detalhes das vagas