Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma cadeira de um restaurante em Franca na segunda-feira, 13. O estabelecimento fica no bairro Jardim Conceição Leite.

As imagens mostram o suspeito caminhando pela calçada usando um moletom preto com capuz e carregando a cadeira nas mãos. De acordo com a proprietária do restaurante, a equipe só percebeu o desaparecimento do objeto algum tempo depois e, ao verificar as câmeras de segurança, constatou que a cadeira havia sido furtada.

"Em um momento de descuido da equipe, ele passou pela calçada e levou uma das cadeiras que utilizamos no atendimento dos clientes. As mesas e cadeiras ficam na calçada durante o funcionamento do estabelecimento para servir as refeições", relatou a vítima.