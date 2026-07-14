Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma cadeira de um restaurante em Franca na segunda-feira, 13. O estabelecimento fica no bairro Jardim Conceição Leite.
As imagens mostram o suspeito caminhando pela calçada usando um moletom preto com capuz e carregando a cadeira nas mãos. De acordo com a proprietária do restaurante, a equipe só percebeu o desaparecimento do objeto algum tempo depois e, ao verificar as câmeras de segurança, constatou que a cadeira havia sido furtada.
"Em um momento de descuido da equipe, ele passou pela calçada e levou uma das cadeiras que utilizamos no atendimento dos clientes. As mesas e cadeiras ficam na calçada durante o funcionamento do estabelecimento para servir as refeições", relatou a vítima.
Segundo a empresária, o restaurante já foi alvo de outras ações criminosas, situação que tem gerado preocupação e insegurança.
"Já tentaram levar nossas plantas. Já tentaram arrombar a porta. Já levaram placas, e agora, passaram e levaram uma das nossas cadeiras", detalhou.
As imagens das câmeras de segurança poderão auxiliar na identificação do suspeito. O caso pode ser investigado pela Polícia Civil.
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