O que era apenas mais uma manhã de trânsito lento acabou em acidente e atendimento de emergência em Franca. Um motociclista de 21 anos ficou ferido após não conseguir frear a tempo e bater na traseira de uma picape na avenida Severino Tostes Meirelles, no bairro São Joaquim, em Franca, nesta terça-feira, 14.

Com o impacto, o jovem caiu no asfalto e precisou ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o encaminhou para a Santa Casa com escoriações e suspeita de fratura na clavícula.

Segundo as informações apuradas no local, o trânsito apresentava lentidão no trecho quando o motociclista, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira de uma picape branca.