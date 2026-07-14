O que era apenas mais uma manhã de trânsito lento acabou em acidente e atendimento de emergência em Franca. Um motociclista de 21 anos ficou ferido após não conseguir frear a tempo e bater na traseira de uma picape na avenida Severino Tostes Meirelles, no bairro São Joaquim, em Franca, nesta terça-feira, 14.
Com o impacto, o jovem caiu no asfalto e precisou ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o encaminhou para a Santa Casa com escoriações e suspeita de fratura na clavícula.
Segundo as informações apuradas no local, o trânsito apresentava lentidão no trecho quando o motociclista, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira de uma picape branca.
Uma equipe do Samu foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima. O jovem apresentava escoriações e suspeita de fratura na clavícula, sendo encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Franca.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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