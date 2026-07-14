Quase um mês após desaparecer, Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, continua sem ser encontrado. O jovem foi visto pela última vez em 21 de junho, quando saiu de bicicleta dizendo que iria até a Cachoeira Cascata Grande, no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho. As buscas foram encerradas sem sucesso, e a investigação ganhou novos capítulos com a prisão de dois irmãos do rapaz em casos distintos investigados pelas polícias civis de São Paulo e Minas Gerais.
Buscas terminaram sem pistas
Segundo a família, Tiago saiu de casa levando dois pães e informou que seguiria para a Cachoeira Cascata Grande. Desde então, não voltou e não fez mais contato.
Após o registro do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros iniciou uma força-tarefa na região apontada como possível destino do jovem. Durante cerca de 12 dias, equipes utilizaram drones, cães farejadores, o helicóptero Águia e realizaram uma varredura na mata e nas áreas próximas à cachoeira.
Apesar da mobilização, nenhum vestígio de Tiago foi encontrado.
No quinto dia das buscas, o irmão de Tiago, Cassiano Gomes Pereira, encontrou a bicicleta do jovem em um cafezal, a cerca de 500 metros da residência da família. Novas buscas foram realizadas nas proximidades, mas sem resultados.
Dias depois, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca indicou uma nova área de procura, na Cachoeira do Chalé. Mais uma vez, nenhuma pista concreta foi localizada.
Investigação ganha novos desdobramentos
O caso passou por uma reviravolta em 8 de julho, quando a Polícia Civil de Minas Gerais passou a atuar diretamente nas investigações ao cumprir mandados ligados a uma apuração sobre furtos em propriedades rurais.
Segundo a investigação, um veículo alugado em nome de Tiago teria sido utilizado durante os crimes. A partir desse momento, as apurações passaram a envolver os estados de São Paulo e Minas Gerais.
No mesmo dia, Carlos Gomes Pereira, irmão de Tiago, foi preso pela Polícia Civil mineira por suspeita de envolvimento em crimes de furto e receptação em propriedades rurais. Além dele, outros dois homens também são investigados.
Cinco dias depois, em 13 de julho, outro desdobramento chamou a atenção da família. Cassiano Gomes Pereira, o irmão que havia encontrado a bicicleta de Tiago, também foi preso, junto com outros dois homens, sob suspeita de terem adquirido 60 sacas de milho furtadas. Entre os investigados estão um empresário do ramo de casa de ração, seu irmão e Cassiano.
Atualmente, a DIG de Franca e a Polícia Civil de Minas Gerais conduzem, de forma conjunta, as investigações sobre o desaparecimento de Tiago e os crimes patrimoniais descobertos durante a apuração.
Família cobra respostas
Apesar das prisões dos dois irmãos, a mãe de Tiago afirma que os crimes investigados não têm relação com o desaparecimento do filho. Segundo ela, Tiago continua sendo vítima e a prioridade deve ser esclarecer o que aconteceu e localizar o jovem.
Quase um mês após o desaparecimento, ainda não há confirmação sobre o paradeiro de Tiago Gomes Pereira. O caso permanece sem respostas e segue cercado por dúvidas que continuam sendo investigadas pelas autoridades.
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