Quase um mês após desaparecer, Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, continua sem ser encontrado. O jovem foi visto pela última vez em 21 de junho, quando saiu de bicicleta dizendo que iria até a Cachoeira Cascata Grande, no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho. As buscas foram encerradas sem sucesso, e a investigação ganhou novos capítulos com a prisão de dois irmãos do rapaz em casos distintos investigados pelas polícias civis de São Paulo e Minas Gerais.

Buscas terminaram sem pistas

Segundo a família, Tiago saiu de casa levando dois pães e informou que seguiria para a Cachoeira Cascata Grande. Desde então, não voltou e não fez mais contato.

Após o registro do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros iniciou uma força-tarefa na região apontada como possível destino do jovem. Durante cerca de 12 dias, equipes utilizaram drones, cães farejadores, o helicóptero Águia e realizaram uma varredura na mata e nas áreas próximas à cachoeira.

Apesar da mobilização, nenhum vestígio de Tiago foi encontrado.