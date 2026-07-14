A região administrativa de Franca conta com 173 vagas de emprego disponíveis por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador), segundo levantamento divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo nessa segunda-feira, 13. As oportunidades fazem parte de um total de 17.865 vagas abertas em todo o estado e são destinadas a trabalhadores em busca de inserção ou recolocação no mercado.

Os PATs realizam gratuitamente a intermediação entre empresas e trabalhadores, oferecendo encaminhamento para vagas de emprego e serviços de habilitação ao seguro-desemprego.

Funções com mais oportunidades

Em todo o Estado, as funções com maior número de vagas são para auxiliar de logística, com 4.234 oportunidades. Em seguida aparecem alimentador de linha de produção (2.178), faxineiro (737), operador de telemarketing ativo e receptivo (480), trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (469), atendente de lanchonete (461), servente de obras (449), atendente de lojas e mercados (412), pedreiro (346) e auxiliar nos serviços de alimentação (313).