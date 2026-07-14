A região administrativa de Franca conta com 173 vagas de emprego disponíveis por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador), segundo levantamento divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo nessa segunda-feira, 13. As oportunidades fazem parte de um total de 17.865 vagas abertas em todo o estado e são destinadas a trabalhadores em busca de inserção ou recolocação no mercado.
Os PATs realizam gratuitamente a intermediação entre empresas e trabalhadores, oferecendo encaminhamento para vagas de emprego e serviços de habilitação ao seguro-desemprego.
Funções com mais oportunidades
Em todo o Estado, as funções com maior número de vagas são para auxiliar de logística, com 4.234 oportunidades. Em seguida aparecem alimentador de linha de produção (2.178), faxineiro (737), operador de telemarketing ativo e receptivo (480), trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (469), atendente de lanchonete (461), servente de obras (449), atendente de lojas e mercados (412), pedreiro (346) e auxiliar nos serviços de alimentação (313).
Para concorrer às vagas, os interessados devem comparecer ao PAT do município com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Como as oportunidades são atualizadas constantemente, a quantidade disponível pode mudar ao longo do dia conforme os processos seletivos são concluídos.
Atendimento em Franca
Além do atendimento presencial, os trabalhadores também podem buscar oportunidades por meio da plataforma digital Trampolim, que reúne vagas de emprego, cursos de qualificação, testes de habilidades e uma ferramenta para elaboração de currículo. A plataforma também conta com uma área voltada a pessoas com 60 anos ou mais que buscam recolocação profissional.
Os Postos de Atendimento ao Trabalhador estão presentes em mais de 200 municípios paulistas e atuam por meio do Sistema Nacional de Emprego, facilitando o acesso às vagas e aos serviços relacionados ao seguro-desemprego.
Em Franca, o PAT funciona no prédio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, 929, no bairro Cidade Nova. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, em horário comercial, mediante apresentação de RG, CPF e Carteira de Trabalho para cadastro e encaminhamento às vagas disponíveis.
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