Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira, 14, por suspeita de tráfico de drogas após uma perseguição da Polícia Militar no bairro Parque Vicente Leporace III, em Franca.

Uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento quando avistou um Fiat Mobi branco trafegando em alta velocidade e na contramão.

De acordo com os policiais, o motorista conduzia o veículo de forma imprudente e chegou a quase colidir de frente com a viatura.