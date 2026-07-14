Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira, 14, por suspeita de tráfico de drogas após uma perseguição da Polícia Militar no bairro Parque Vicente Leporace III, em Franca.
Uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento quando avistou um Fiat Mobi branco trafegando em alta velocidade e na contramão.
De acordo com os policiais, o motorista conduzia o veículo de forma imprudente e chegou a quase colidir de frente com a viatura.
As avarias apresentadas pelo automóvel também despertaram suspeitas, dando início ao acompanhamento.
Suspeitos tentaram se desfazer de provas
Durante a perseguição, o passageiro lançou um invólucro plástico pela janela nas proximidades de um posto de saúde.
A abordagem ocorreu na avenida Teotônio Vilela, onde, segundo a PM, o motorista demorou a obedecer à ordem de desembarque e tentou se desfazer de um invólucro dentro do veículo.
Já o passageiro arremessou uma pochete ao chão e quebrou o próprio celular ao jogá-lo contra um muro.
Os policiais retornaram ao local onde o primeiro invólucro havia sido descartado e encontraram 13 pedras de crack. Na pochete, foram apreendidos R$ 29,25 em dinheiro e uma balança de precisão com resquícios da mesma droga. O pacote dispensado pelo motorista continha uma pedra maior de crack.
Prisão em flagrante
Ainda conforme o registro policial, o passageiro afirmou informalmente que havia comprado a droga na Vila São Sebastião e disse que destruiu o celular porque o aparelho continha conversas relacionadas à aquisição de entorpecentes.
Ele também declarou que a balança de precisão havia sido entregue pelo motorista para que a escondesse ao perceberem que seriam abordados. O condutor preferiu não prestar esclarecimentos sobre o caso.
Diante das evidências, os dois homens receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
A droga, o dinheiro, a balança de precisão e os celulares foram apreendidos, e o delegado confirmou prisão em flagrante. Os suspeitos permaneceram presos à disposição da Justiça.
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