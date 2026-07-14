Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, 14, em Franca, após ser abordado pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta com a placa parcialmente coberta por fita isolante.
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina na avenida Nelson Nogueira. Os policiais avistaram a motocicleta trafegando em alta velocidade e decidiram realizar a abordagem.
Durante a fiscalização, a equipe constatou que parte da placa estava encoberta por fita isolante preta, dificultando a identificação imediata do veículo.
Moto não era furtada
Após a conferência dos sinais identificadores, os policiais verificaram o chassi e o motor da motocicleta e constataram que não havia registro de furto ou roubo.
Segundo o boletim de ocorrência, o veículo pertencia ao próprio condutor e nenhum outro material ilícito foi encontrado durante a abordagem.
Em depoimento, o jovem afirmou que havia sofrido um acidente com a motocicleta e que, após receber uma multa de trânsito recentemente, decidiu cobrir a placa para evitar novas autuações.
Prisão em flagrante
A motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia.
Após a apresentação da ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária), a autoridade policial entendeu que a conduta, em tese, configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Diante disso, foi decretada a prisão em flagrante do jovem.
Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso será apurado por meio de inquérito policial.
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