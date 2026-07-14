Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, 14, em Franca, após ser abordado pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta com a placa parcialmente coberta por fita isolante.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina na avenida Nelson Nogueira. Os policiais avistaram a motocicleta trafegando em alta velocidade e decidiram realizar a abordagem.

Durante a fiscalização, a equipe constatou que parte da placa estava encoberta por fita isolante preta, dificultando a identificação imediata do veículo.

Moto não era furtada