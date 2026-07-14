A Câmara Municipal de Franca vota, nesta terça-feira, 14, um projeto que concede o título de Cidadão Francano ao vereador Carlinho Petrópolis Farmácia (PL). A pauta também inclui uma moção de apoio ao projeto de lei que tramita na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para autorizar a venda e o consumo responsável de bebidas alcoólicas em estádios.

Título de Cidadão Francano

O projeto de decreto que concede o título de Cidadão Francano a Carlos César Buci é de autoria de Donizete da Farmácia (MDB).

Natural de Alterosa (MG), Carlinho tem 45 anos e cumpre o terceiro mandato na Câmara Municipal de Franca. Sua atuação política é ligada principalmente à Zona Norte da cidade, com destaque para a região do bairro City Petrópolis.