A Câmara Municipal de Franca vota, nesta terça-feira, 14, um projeto que concede o título de Cidadão Francano ao vereador Carlinho Petrópolis Farmácia (PL). A pauta também inclui uma moção de apoio ao projeto de lei que tramita na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para autorizar a venda e o consumo responsável de bebidas alcoólicas em estádios.
Título de Cidadão Francano
O projeto de decreto que concede o título de Cidadão Francano a Carlos César Buci é de autoria de Donizete da Farmácia (MDB).
Natural de Alterosa (MG), Carlinho tem 45 anos e cumpre o terceiro mandato na Câmara Municipal de Franca. Sua atuação política é ligada principalmente à Zona Norte da cidade, com destaque para a região do bairro City Petrópolis.
Além da atividade parlamentar, desenvolve carreira nas áreas farmacêutica e da construção civil, com atuação na compra e venda de propriedades.
Apoio à venda de bebidas em estádios
Entre os destaques da sessão também está uma moção de apoio, de autoria do presidente da Câmara, Fransérgio Garcia (PL), ao projeto de lei em tramitação na Alesp que autoriza a venda e o consumo responsável de bebidas alcoólicas em estádios, arenas e ginásios esportivos do Estado de São Paulo.
O texto destaca que a proibição da venda de bebidas alcoólicas nesses locais está em vigor há quase três décadas e foi criada com o objetivo de reduzir a violência. No entanto, a moção afirma que episódios de violência continuam sendo registrados e que, atualmente, há outras formas de enfrentá-los, especialmente com o avanço da tecnologia.
O autor também enfatiza que a venda de bebidas impulsiona o comércio local, oferecendo mais um atrativo para atrair o público de volta aos estádios e arenas.
Outros itens da pauta
Os vereadores ainda analisam um projeto de autoria de Leandro Patriota (PL) que estabelece diretrizes para a utilização de biometria e comunicação digital nas escolas da rede pública municipal.
A proposta prevê medidas voltadas ao reforço da segurança, ao controle da entrada e saída de alunos, servidores e visitantes, à ampliação da comunicação entre escolas e famílias e ao acompanhamento da frequência escolar. O texto não obriga a implantação dos sistemas, mas estabelece orientações para eventual adoção pela Prefeitura.
A sessão também terá requerimentos com pedidos de informações sobre o funcionamento do Hospital Estadual. Gilson Pelizaro (PT), por exemplo, solicita à Diretoria Regional de Saúde esclarecimentos sobre os entraves para a disponibilização de leitos.
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