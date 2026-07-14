A destinação das emendas parlamentares e o impacto da ausência de um deputado federal eleito por Franca no direcionamento de recursos para a cidade foram temas do novo debate da campanha Franca Tem Voz. Ao responderem quanto dos cerca de R$ 40 milhões anuais em emendas impositivas destinariam ao município e quais áreas seriam priorizadas, os pré-candidatos apresentaram diferentes estratégias para ampliar investimentos em infraestrutura, saúde, mobilidade urbana e obras estruturais.
As respostas passaram pela defesa de investimentos diretos em obras, busca por recursos extras por meio de bancadas e ministérios, critérios técnicos para definição de projetos e articulação política em Brasília. Os participantes também destacaram a necessidade de ampliar a representatividade da região no Congresso Nacional para disputar recursos federais.
O que disseram os pré-candidatos?
A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte:
“Cada deputado federal decide sozinho o destino de cerca de R$ 40 milhões por ano em emendas impositivas — dinheiro que o governo é obrigado a pagar. Franca está há mais de uma década sem eleger um deputado federal da cidade, e por isso a nossa infraestrutura depende de verba escolhida por parlamentares de outros municípios. Se for eleito, quanto desses R$ 40 milhões o senhor se compromete a destinar por ano à infraestrutura de Franca — e em quais obras?”
Sidney Elias (Novo): “Olá, pessoal do Franca Tem Voz! Desde 2015, todas as emendas impositivas parlamentares individuais, obrigatoriamente, 50% têm que ir para a área da saúde, ficando os outros 50% a critério do próprio deputado. No Novo, nós temos um sistema de emendas inteligentes, onde é aberto um edital, todas as entidades e os municípios enviam seus projetos que são analisados tecnicamente, inclusive Franca já recebeu mais de R$ 6,5 milhões dessas emendas inteligentes, para Santa Casa, Allan Kardec, entre outros.
Eu vou trabalhar para atender todos os 23 municípios da nossa região, focando em Franca, e espero que todas as cidades elaborem bons projetos.”
Cynthia Milhim (MDB): “Franca está pagando um preço muito alto por estar há mais de uma década sem um deputado federal. São muitos milhões de reais que vão para outras cidades e nós aqui, dependendo de migalhas, quando, na verdade, nós merecemos milhões. O meu compromisso, gente, é mudar completamente essa realidade. Nós investiremos em Franca e na nossa região, em obras que fazem diferença na vida das pessoas, como mobilidade urbana, como novos acessos ali à Vila São Sebastião, à Distrito Industrial, melhoria nas rodovias, na infraestrutura, para gerar desenvolvimento e mais dinheiro para a nossa população.
Chega! Nós precisamos de uma voz forte em Brasília para defender os nossos interesses e trazer investimentos que nós merecemos.”
Guilherme Ubiali (PSDB): “Há muitos anos que não temos grandes obras viárias em Franca. O orçamento da prefeitura é limitado e nós não temos representação em Brasília. Por isso é tão importante um deputado federal verdadeiramente de Franca. Das minhas emendas, 10 milhões vão para a infraestrutura. Serão obras importantes em asfalto, pontilhões e conexões entre os bairros. Mas isso não é suficiente.
Por isso eu tenho um segundo compromisso, que é trabalhar com outros deputados para conseguir mais 100 milhões em emendas de bancadas e emendas de comissão. Só assim vamos conseguir melhorar a qualidade do nosso trânsito e a vida do francano.”
João Rocha (União): “As verbas nossas como deputado federal, outras que consigamos junto às nossas bancadas de partido, ou ainda aquelas que vamos conseguir junto aos ministérios, serão trazidas, sim, prioritariamente para nossa região. E claro, para atender alguns setores como a saúde.
Não se aguenta mais o tanto de cirurgias eletivas que está aí por ser feito. Não se aguenta mais a falta de leitos que nós temos aqui em Franca e região. As Santas Casas e todos aqueles que precisarem de verba, terão que nos dar projetos bem feitos para que possamos encaminhar para os ministérios, para as secretarias, e trazer para Franca e região aquilo que é nosso e de direito.”
Mariana Negri (PT): “Eu sou pré-candidata por Franca e Região e me comprometo sim a trazer para cá os 40 milhões anuais que a gente tem em emenda. Mas é preciso alertar todo mundo que essa não é a principal função de um deputado federal. Nós precisamos eleger alguém que possa legislar para o bem da população de Franca, para de fato a gente, de forma estrutural, melhorar a vida da nossa população.
Emenda é importante, mas, por exemplo, nós temos as obras anti-enchente acontecendo com um custo de 40 milhões que não veio de deputado nenhum, veio de parceria com o governo federal. Eu sou a pré-candidata do governo Lula e vou trazer muitos recursos para a nossa região.”
Projeto segue até as eleições
Os vídeos integram a campanha Franca Tem Voz, iniciativa que reúne entidades, veículos de comunicação e instituições da cidade com o objetivo de ampliar o debate sobre temas de interesse regional e estimular o fortalecimento da representação política de Franca e região nas esferas estadual e federal.
Ao longo das próximas semanas, os pré-candidatos voltarão a se manifestar sobre novos temas definidos pela organização do projeto. Após a homologação das candidaturas, a iniciativa também promoverá debates individuais com os candidatos confirmados.
Daniel Bassi (PSD), Gilson de Souza (PSB), Guilherme Cortez (PSOL) e João Rinoceronte (PSDB) não enviaram seus vídeos até o fechamento do prazo estabelecido pela organização.
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