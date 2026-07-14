A destinação das emendas parlamentares e o impacto da ausência de um deputado federal eleito por Franca no direcionamento de recursos para a cidade foram temas do novo debate da campanha Franca Tem Voz. Ao responderem quanto dos cerca de R$ 40 milhões anuais em emendas impositivas destinariam ao município e quais áreas seriam priorizadas, os pré-candidatos apresentaram diferentes estratégias para ampliar investimentos em infraestrutura, saúde, mobilidade urbana e obras estruturais.

As respostas passaram pela defesa de investimentos diretos em obras, busca por recursos extras por meio de bancadas e ministérios, critérios técnicos para definição de projetos e articulação política em Brasília. Os participantes também destacaram a necessidade de ampliar a representatividade da região no Congresso Nacional para disputar recursos federais.

O que disseram os pré-candidatos?

A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte: