Uma tentativa de ultrapassagem terminou em acidente na tarde desta segunda-feira, 13, na rodovia Ronan Rocha, próximo ao Pontilhão da Unifran (Universidade de Franca), na região Sul de Franca. A colisão envolveu uma Fiat Fiorino e uma carreta Mercedes-Benz, mas nenhum dos motoristas ficou ferido.
A ocorrência foi registrada no km 35 da pista Leste, segundo informações da concessionária ViaPaulista. O motorista da Fiorino informou que não percebeu a presença da carreta ao iniciar a ultrapassagem e atingiu a lateral do caminhão.
Com o impacto, a Fiorino perdeu o controle da direção e atravessou para o canteiro central da rodovia. A carreta foi conduzida até o acostamento, onde permaneceu parada durante o atendimento da ocorrência.
Os dois condutores saíram ilesos e não precisaram de atendimento médico.
Trânsito normalizado
Durante o atendimento, o acostamento da pista Leste ficou parcialmente interditado por cerca de 40 minutos. Apesar da restrição, não houve registro de congestionamento.
Após a retirada dos veículos, o tráfego foi totalmente normalizado. As circunstâncias do acidente foram registradas e a ocorrência foi encerrada pela concessionária responsável pela rodovia.
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