Uma tentativa de ultrapassagem terminou em acidente na tarde desta segunda-feira, 13, na rodovia Ronan Rocha, próximo ao Pontilhão da Unifran (Universidade de Franca), na região Sul de Franca. A colisão envolveu uma Fiat Fiorino e uma carreta Mercedes-Benz, mas nenhum dos motoristas ficou ferido.

A ocorrência foi registrada no km 35 da pista Leste, segundo informações da concessionária ViaPaulista. O motorista da Fiorino informou que não percebeu a presença da carreta ao iniciar a ultrapassagem e atingiu a lateral do caminhão.

Com o impacto, a Fiorino perdeu o controle da direção e atravessou para o canteiro central da rodovia. A carreta foi conduzida até o acostamento, onde permaneceu parada durante o atendimento da ocorrência.