13 de julho de 2026
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NA RONAN ROCHA

Ultrapassagem termina em batida entre Fiorino e carreta em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Artesp
Lateral traseira da carreta ficou danificada após batida na rodovia Ronan Rocha, em Franca
Lateral traseira da carreta ficou danificada após batida na rodovia Ronan Rocha, em Franca

Uma tentativa de ultrapassagem terminou em acidente na tarde desta segunda-feira, 13, na rodovia Ronan Rocha, próximo ao Pontilhão da Unifran (Universidade de Franca), na região Sul de Franca. A colisão envolveu uma Fiat Fiorino e uma carreta Mercedes-Benz, mas nenhum dos motoristas ficou ferido.

A ocorrência foi registrada no km 35 da pista Leste, segundo informações da concessionária ViaPaulista. O motorista da Fiorino informou que não percebeu a presença da carreta ao iniciar a ultrapassagem e atingiu a lateral do caminhão.

Com o impacto, a Fiorino perdeu o controle da direção e atravessou para o canteiro central da rodovia. A carreta foi conduzida até o acostamento, onde permaneceu parada durante o atendimento da ocorrência.

Os dois condutores saíram ilesos e não precisaram de atendimento médico.

Trânsito normalizado

Durante o atendimento, o acostamento da pista Leste ficou parcialmente interditado por cerca de 40 minutos. Apesar da restrição, não houve registro de congestionamento.

Após a retirada dos veículos, o tráfego foi totalmente normalizado. As circunstâncias do acidente foram registradas e a ocorrência foi encerrada pela concessionária responsável pela rodovia.

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