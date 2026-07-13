Um homem de 64 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta no início da noite dessa domingo, 12, na avenida Professor Moacir Vieira Coelho, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, e a vítima foi socorrida consciente e encaminhada à Santa Casa de Franca.
As imagens mostram o pedestre atravessando a avenida, em direção ao pontilhão do Parque Vicente Leporace, pela faixa de pedestres, quando foi atingido pela motocicleta, que seguia pela avenida Marginal. Com a força da colisão, o homem foi arremessado ao chão e sofreu ferimentos pelo corpo.
Apesar das lesões, a vítima foi socorrida consciente e orientada, sendo encaminhada para atendimento na Santa Casa de Franca.
Motociclista foi autuado
De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista, de 20 anos, relatou que trafegava pela avenida quando o pedestre iniciou a travessia. Segundo ele, o semáforo estava aberto para os veículos, mas não foi possível evitar o atropelamento.
O condutor realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. No entanto, os policiais militares constataram que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) estava vencida desde 2022, motivo pelo qual ele foi autuado.
A Polícia Militar registrou a ocorrência, e o caso será investigado pela Polícia Civil, que apurará as circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo acidente.
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