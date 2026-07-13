Em um ponto de Franca, uma nova unidade de saúde entra na fase final de construção. Em outro, paredes começam a desenhar os espaços de uma escola. Há máquinas trabalhando na ampliação de canais dos córregos, equipes renovando áreas de lazer e vias recebendo novo pavimento. Vistas em conjunto, essas cenas revelam uma transformação que avança simultaneamente por diferentes regiões da cidade.

São obras em andamento, projetos já licitados e intervenções em processo de licitação nas áreas de saúde, educação, assistência social, esporte, lazer, mobilidade, segurança pública e infraestrutura. Cada iniciativa responde a uma necessidade específica: aproximar serviços dos bairros, ampliar a capacidade de atendimento, recuperar estruturas existentes ou preparar o município para demandas futuras.

Esse movimento pode ser percebido de Norte a Sul e de Leste a Oeste, além da região central. Mais do que concentrar investimentos em um único setor, o conjunto de obras mostra uma cidade que amplia sua estrutura pública em diversas frentes ao mesmo tempo.

Da atenção básica aos serviços especializados de saúde

Parte importante dessa transformação está na rede municipal de saúde. Na Vila Santa Terezinha, a nova Unidade Básica de Saúde substituirá o imóvel atual por um prédio mais amplo e acessível, com consultórios, farmácia e espaços de recepção. A construção integra o programa Minha Nova UBS e, em julho de 2026, entrou em fase final de execução.

Outras duas UBSs estão sendo construídas no Parque das Esmeraldas, região do Peres Elias, e no Jardim Palma. Na unidade do Jardim Palma, o projeto avança após a conclusão da cobertura, com execução das redes elétrica e hidráulica e preparação dos ambientes internos. A futura unidade deverá atender moradores de bairros da região Leste, como Jardins do Éden, Riviera, Paulistano, Panorama e São Francisco.

No Jardim Botânico, dois equipamentos ampliam a estrutura destinada a atendimentos especializados. O novo Núcleo de Gestão Assistencial, o NGA, terá mais de 8 mil metros quadrados de área construída, 48 salas e 35 consultórios distribuídos em quatro blocos. A estrutura reunirá serviços como geriatria, saúde auditiva, diagnóstico por imagem, acompanhamento de gestação de alto risco, ostomia, oxigenoterapia e saúde mental, além de farmácia e ambulatórios.

Ao lado desse conjunto, o novo CAPS Infantil foi projetado para o atendimento de crianças e adolescentes. O prédio contará com consultórios, salas de atividades, posto de enfermagem, refeitório, cozinha e espaço de recreação, criando uma estrutura própria para o cuidado em saúde mental infantojuvenil.

A rede de saúde também recebe a reforma do Pronto-Socorro Dr. Álvaro Azzuz e da UBS do Parque do Horto. Para as próximas etapas, estão previstas a construção da Policlínica, no Jardim João Liporoni, e de uma nova UBS na região do Aeroporto 3 e Santa Bárbara. O projeto desta última inclui consultórios, salas de vacinação, recepção, banheiros acessíveis e estacionamento, com atendimento previsto também para moradores do Complexo Aeroporto e da região da Aviação.

Novos espaços para aprender, crescer e conviver

Na educação, duas construções ajudam a mostrar como as obras se conectam ao cotidiano das famílias. No Residencial João Liporoni, a nova escola já chegou à fase de alvenaria. O projeto contempla 13 salas de aula, biblioteca, refeitório, quadra esportiva, playground, pátios, jardim, horta, espaços pedagógicos e bloco multiuso. Tudo, em período integral.

Na região do Samel Park, a nova creche foi planejada para atender crianças desde os primeiros meses de vida até a pré-escola, em período integral. A estrutura terá dez salas de aula, fraldários, espaço para amamentação, lactário, pátio coberto, playground, refeitório, cozinha, lavanderia e outros ambientes de apoio. O atendimento deverá alcançar famílias de bairros como Vila Imperador, Vila Santa Terezinha, Miramontes, Parque Moema, City Petrópolis e Jardim Cambuí.

Na assistência social, as reformas dos CRAS Norte e Oeste integram o esforço de qualificação dos equipamentos que recebem famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao recuperar esses espaços, o município busca melhorar as condições de acolhimento e de realização dos serviços oferecidos em cada território.

A convivência comunitária também aparece entre as prioridades. As áreas de lazer do Parque Continental e do Jardim Portinari passam por melhorias, enquanto a construção do CEPEL São José já foi licitada. Também estão previstos o CEPEL do Jardim Cambuí e a reforma do Poliesportivo, cujo processo inclui intervenções de acessibilidade e recuperação da estrutura.

Infraestrutura que acompanha o crescimento urbano

Em diferentes vias, o programa Asfalto Novo amplia o recapeamento e renova trechos utilizados diariamente por moradores, pelo transporte coletivo e pelo deslocamento de serviços e mercadorias. As frentes de trabalho avançam por avenidas e ruas de várias regiões, com intervenções recentes em locais como as avenidas Willian Azzuz, Eufrásia Monteiro Petráglia e Margarida Fornazier.

Outro eixo envolve as obras de drenagem e adequação dos córregos, obra que recebe investimentos de R$ 40 milhões. No Jardim Palmeiras, os trabalhos abrangem aprofundamento, alargamento e canalização de um afluente do Córrego Engenho Queimado, com o objetivo de ampliar a capacidade de vazão.

No Córrego dos Bagres, a intervenção na avenida Antônio Barbosa Filho prevê o alargamento do canal e novas pontes. Entre as etapas executadas estão a retirada de estruturas existentes, a preparação das contenções e os trabalhos para a fundação de uma nova ponte no encontro das avenidas Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso y Alonso.

Também integram esse conjunto as obras previstas no Córrego Cubatão, nas proximidades do viaduto Dona Quita, com aprofundamento, drenagem e alargamento do canal. Outra frente já licitada contempla a instalação de barreiras de proteção em trechos próximos a córregos, reforçando a segurança viária.

Na área de segurança pública, a reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros qualifica uma estrutura essencial para o atendimento de ocorrências e emergências. Já o reforço estrutural do Champagnat está entre as obras licitadas que devem avançar para a execução.

Em todas as regiões, cada projeto tem uma função própria. É justamente a soma dessas funções que permite enxergar a dimensão da transformação em curso: uma cidade que amplia serviços, recupera espaços, enfrenta desafios de infraestrutura e cria novas estruturas para atender às necessidades atuais e futuras da população.

Franca está em obras porque está em movimento. Das intervenções que já podem ser vistas às que se aproximam do início, o município constrói, reforma e moderniza equipamentos em diferentes áreas, preparando hoje a estrutura pública que será utilizada pelas próximas décadas.