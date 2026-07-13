Uma motociclista ficou ferida na manhã desse domingo, 12, após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Frederico Moura, no bairro Cidade Nova, em Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de monitoramento da Prefeitura.
As imagens mostram a motocicleta seguindo pela avenida Presidente Vargas, no sentido Centro–bairro, quando atingiu um carro que atravessava o cruzamento em direção à Prefeitura de Franca.
Dinâmica do acidente
O cruzamento é controlado por semáforos e a principal suspeita é de que a motociclista tenha avançado o sinal vermelho, provocando a colisão. As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda serão apuradas pelas autoridades.
Com o impacto, a condutora da moto sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada a um hospital para atendimento médico. O estado de saúde não foi informado.
A Polícia Militar esteve no local, registrou um boletim de ocorrência e o caso será investigado para esclarecer as causas do acidente.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.