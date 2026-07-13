13 de julho de 2026
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IMPRUDÊNCIA

Motociclista fica ferida após batida na Presidente Vargas; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Resgate do Corpo de Bombeiros durante atendimento à motociclista na avenida Presidente Vargas, em Franca
Resgate do Corpo de Bombeiros durante atendimento à motociclista na avenida Presidente Vargas, em Franca

Uma motociclista ficou ferida na manhã desse domingo, 12, após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Frederico Moura, no bairro Cidade Nova, em Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de monitoramento da Prefeitura.

As imagens mostram a motocicleta seguindo pela avenida Presidente Vargas, no sentido Centro–bairro, quando atingiu um carro que atravessava o cruzamento em direção à Prefeitura de Franca.

Dinâmica do acidente

O cruzamento é controlado por semáforos e a principal suspeita é de que a motociclista tenha avançado o sinal vermelho, provocando a colisão. As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda serão apuradas pelas autoridades.

Com o impacto, a condutora da moto sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada a um hospital para atendimento médico. O estado de saúde não foi informado.

A Polícia Militar esteve no local, registrou um boletim de ocorrência e o caso será investigado para esclarecer as causas do acidente.

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