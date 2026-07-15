A Prefeitura de Franca está com dois leilões públicos abertos para a venda de 37 imóveis distribuídos por diferentes regiões da cidade. As propostas devem ser enviadas exclusivamente pelo Portal de Compras Públicas até às 10 horas dos dias 3 e 4 de agosto, conforme o edital correspondente. Os lances mínimos variam de R$ 53,2 mil a R$ 1,77 milhão.
Os imóveis estão localizados nos bairros Jardim Santa Bárbara, Distrito Industrial, Monte Carlo, Recanto Fortuna, Jardim Santana, Boa Vista, Jardim das Palmeiras, Residencial São João Batista e outras regiões do município. Entre os bens disponíveis, estão terrenos urbanos e chácaras com cerca de 5 mil metros quadrados.
O primeiro leilão reúne 15 imóveis e terá abertura das propostas no dia 3 de agosto, às 10 horas. Já o segundo contempla 22 terrenos, com sessão pública marcada para o dia 4, também às 10 horas.
O julgamento ocorrerá pelo critério de maior oferta. Os editais, com informações sobre localização, avaliação dos imóveis, documentação exigida e regras de participação, estão disponíveis no Portal de Compras Públicas.
Quem pode participar
Pessoas físicas e jurídicas podem participar, desde que realizem credenciamento prévio no Sistema Eletrônico de Licitações do Portal de Compras Públicas.
Cada imóvel será leiloado individualmente, respeitando as características, dimensões e informações constantes nas matrículas imobiliárias. Os 37 terrenos são classificados como bens dominicais, pertencentes ao patrimônio público municipal e passíveis de alienação, conforme a legislação.
Após a homologação do resultado, o arrematante deverá efetuar o pagamento do valor ofertado em parcela única, no prazo de até 30 dias corridos.
Visitação dos imóveis
Os interessados poderão agendar visitas aos imóveis até o quinto dia anterior à realização da sessão pública, nos dias 29 ou 30 de julho, conforme o edital escolhido. O agendamento deverá ser solicitado exclusivamente pelos e-mails anacsousa@franca.sp.gov.br ou gustavobarbosa@franca.sp.gov.br.
No pedido, será necessário informar o número do lote de interesse, nome completo, documento de identidade e telefone para contato.
A documentação dos imóveis também pode ser consultada no Departamento de Planejamento e de Aquisições e Contratações, localizado no Paço Municipal, na Rua Frederico Moura, 1517, Cidade Nova.
Destaques entre os imóveis
Entre as opções com menor valor de referência estão 12 terrenos localizados no Jardim Santa Bárbara, todos com área de 160 metros quadrados e lance inicial de R$ 53,2 mil. Também há um lote de 171 metros quadrados no Prolongamento do Jardim Santa Bárbara, avaliado em R$ 61 mil, além de outro terreno de esquina, com 182,12 metros quadrados, cujo valor mínimo é de R$ 83 mil.
O leilão ainda oferece imóveis em outras regiões da cidade. No Jardim das Palmeiras, por exemplo, um terreno de 253 metros quadrados tem valor de referência de R$ 156 mil. Já no Jardim Santana, os lotes disponíveis variam entre R$ 231 mil e R$ 265 mil, enquanto um terreno no bairro Boa Vista está avaliado em R$ 550 mil.
Entre os imóveis de maior porte, estão chácaras de aproximadamente 5 mil metros quadrados nos bairros Jardim Monte Carlo e Recanto Fortuna, com valores de referência entre R$ 577 mil e R$ 889 mil. O lote de maior valor do certame fica no Distrito Industrial I, possui 1.750 metros quadrados e lance mínimo de R$ 1,77 milhão.
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