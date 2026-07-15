A Prefeitura de Franca está com dois leilões públicos abertos para a venda de 37 imóveis distribuídos por diferentes regiões da cidade. As propostas devem ser enviadas exclusivamente pelo Portal de Compras Públicas até às 10 horas dos dias 3 e 4 de agosto, conforme o edital correspondente. Os lances mínimos variam de R$ 53,2 mil a R$ 1,77 milhão.

Os imóveis estão localizados nos bairros Jardim Santa Bárbara, Distrito Industrial, Monte Carlo, Recanto Fortuna, Jardim Santana, Boa Vista, Jardim das Palmeiras, Residencial São João Batista e outras regiões do município. Entre os bens disponíveis, estão terrenos urbanos e chácaras com cerca de 5 mil metros quadrados.

O primeiro leilão reúne 15 imóveis e terá abertura das propostas no dia 3 de agosto, às 10 horas. Já o segundo contempla 22 terrenos, com sessão pública marcada para o dia 4, também às 10 horas.