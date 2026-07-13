A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com o Instituto Três Colinas, abrirá às 16 horas da próxima sexta-feira, 17, as inscrições para a 7ª edição da Franca Run. A prova será realizada no dia 26 de julho, com largada às 7 horas, no Parque de Exposições "Fernando Costa", e expectativa de reunir cerca de 800 participantes em um percurso de 6 quilômetros.

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Duo Ticket. A orientação da Secretaria de Esporte e Cultura é para que os interessados garantam a vaga assim que o sistema for liberado, já que o número de inscrições é limitado.

Percurso reúne áreas tradicionais da cidade

O trajeto foi planejado para oferecer uma experiência diferenciada aos corredores, combinando trechos do Parque de Exposições "Fernando Costa" e do Parque dos Trabalhadores.