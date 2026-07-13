A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com o Instituto Três Colinas, abrirá às 16 horas da próxima sexta-feira, 17, as inscrições para a 7ª edição da Franca Run. A prova será realizada no dia 26 de julho, com largada às 7 horas, no Parque de Exposições "Fernando Costa", e expectativa de reunir cerca de 800 participantes em um percurso de 6 quilômetros.
As inscrições poderão ser feitas pelo site da Duo Ticket. A orientação da Secretaria de Esporte e Cultura é para que os interessados garantam a vaga assim que o sistema for liberado, já que o número de inscrições é limitado.
Percurso reúne áreas tradicionais da cidade
O trajeto foi planejado para oferecer uma experiência diferenciada aos corredores, combinando trechos do Parque de Exposições "Fernando Costa" e do Parque dos Trabalhadores.
A largada será no campo central do espaço de exposições. Os atletas seguirão pelas vias internas, contornando as baias dos cavalos, passando pelas arquibancadas e pela área de shows antes de acessar o Parque dos Trabalhadores.
Dentro do parque, o percurso inclui as proximidades das quadras poliesportivas, da represa e da trilha da mata, considerada um dos trechos mais desafiadores da prova. Em seguida, os corredores passarão pela Alameda Vicente Leporace até o ponto de retorno, seguindo também pela avenida Flávio Rocha antes de voltar ao Parque "Fernando Costa".
Evento integra calendário esportivo
A Franca Run busca incentivar a prática de atividades físicas, promover qualidade de vida e fortalecer a integração entre atletas profissionais, corredores amadores e a comunidade.
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