O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) abre, nesta terça-feira, 14, as inscrições para 72 vagas em seis cursos gratuitos da Escola da Moda, em Franca. As inscrições poderão ser feitas a partir das 10 horas, pelo Programa Caminho para o Emprego, disponível no site da Prefeitura. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos.
As oportunidades estão distribuídas entre os cursos Como Fazer Calça Jeans, Moda Infantil Feminino, Como Fazer Saia, Como Fazer Colete, Como Pregar Zíper e Fazer Caseado e Como Fazer Vestido Básico. Cada curso oferece 12 vagas.
Cursos começam em agosto
As aulas terão início em 17 de agosto e seguirão até a segunda quinzena de setembro, sendo realizadas na sede do Fussol, nos períodos da manhã, tarde e noite.
Os cursos de Como Fazer Calça Jeans, Moda Infantil Feminino e Como Fazer Saia serão ministrados entre os dias 17 de agosto e 21 de setembro, às segundas e quartas-feiras. As turmas da manhã ocorrerão das 8 às 11 horas, da tarde das 14 às 17 horas e da noite das 19 às 22 horas.
Já os cursos de Como Fazer Colete, Como Pregar Zíper e Fazer Caseado e Como Fazer Vestido Básico acontecerão entre 18 de agosto e 17 de setembro, às terças e quintas-feiras, também nos períodos da manhã, tarde e noite.
Como se inscrever
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site do Programa Caminho para o Emprego, a partir das 10 horas desta terça-feira.
O Fussol está localizado na rua Major Mendonça, 1.659, na Vila Santo Antônio. O telefone (16) 3711-9311 está disponível para contato.
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