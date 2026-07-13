O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) abre, nesta terça-feira, 14, as inscrições para 72 vagas em seis cursos gratuitos da Escola da Moda, em Franca. As inscrições poderão ser feitas a partir das 10 horas, pelo Programa Caminho para o Emprego, disponível no site da Prefeitura. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos.

As oportunidades estão distribuídas entre os cursos Como Fazer Calça Jeans, Moda Infantil Feminino, Como Fazer Saia, Como Fazer Colete, Como Pregar Zíper e Fazer Caseado e Como Fazer Vestido Básico. Cada curso oferece 12 vagas.

Cursos começam em agosto

As aulas terão início em 17 de agosto e seguirão até a segunda quinzena de setembro, sendo realizadas na sede do Fussol, nos períodos da manhã, tarde e noite.