A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca realizará nesta terça-feira, 14, duas ações voltadas à empregabilidade. O Dia de Oportunidade oferecerá cerca de 150 vagas de trabalho com a participação de sete empresas, das 9h às 12h, na unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca). Já às 14h, o Programa Emprega Franca promove um processo seletivo para o preenchimento de 30 vagas de auxiliar de logística.

Dia de Oportunidade reúne sete empresas

Durante o evento da manhã, os candidatos poderão concorrer a oportunidades em diferentes áreas. Entre os destaques estão vagas para motorista com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias C e D, eletricista de máquina agrícola, operador de trator transbordo, auxiliar de colheita, profissionais da área da saúde e serviços em geral.

Para participar, basta comparecer ao local com documentos pessoais e currículo impresso ou salvo em PDF.