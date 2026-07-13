A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca realizará nesta terça-feira, 14, duas ações voltadas à empregabilidade. O Dia de Oportunidade oferecerá cerca de 150 vagas de trabalho com a participação de sete empresas, das 9h às 12h, na unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca). Já às 14h, o Programa Emprega Franca promove um processo seletivo para o preenchimento de 30 vagas de auxiliar de logística.
Dia de Oportunidade reúne sete empresas
Durante o evento da manhã, os candidatos poderão concorrer a oportunidades em diferentes áreas. Entre os destaques estão vagas para motorista com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias C e D, eletricista de máquina agrícola, operador de trator transbordo, auxiliar de colheita, profissionais da área da saúde e serviços em geral.
Para participar, basta comparecer ao local com documentos pessoais e currículo impresso ou salvo em PDF.
Além das vagas de emprego, os participantes poderão se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos pelo Programa Caminho para o Emprego, da Escola Profissionalizante, em diversas áreas.
A ação será realizada na unidade II do Uni-Facef, localizada na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no bairro São José.
Processo seletivo para auxiliar de logística
No período da tarde, a partir das 14h, o Programa Emprega Franca realizará um processo seletivo para preencher 30 vagas de auxiliar de logística.
Os candidatos devem ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e experiência na área. Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais e currículo impresso ou em formato PDF.
Entre as atribuições da função estão auxiliar na produção e embalagem de produtos, realizar a limpeza e organização do ambiente de trabalho, conferir materiais e produtos e executar atividades operacionais.
O processo seletivo será realizado na sede do Emprega Franca, localizada na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária.
O telefone (16) 3723-5444, o WhatsApp (16) 99601-0848 e o e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br estão disponíveis para contato.
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