13 de julho de 2026
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Franca tem 180 vagas de emprego em ações nesta terça-feira

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Edição anterior do Dia de Oportunidade, realizada no Uni-Facef, em Franca
Edição anterior do Dia de Oportunidade, realizada no Uni-Facef, em Franca

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca realizará nesta terça-feira, 14, duas ações voltadas à empregabilidade. O Dia de Oportunidade oferecerá cerca de 150 vagas de trabalho com a participação de sete empresas, das 9h às 12h, na unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca). Já às 14h, o Programa Emprega Franca promove um processo seletivo para o preenchimento de 30 vagas de auxiliar de logística.

Dia de Oportunidade reúne sete empresas

Durante o evento da manhã, os candidatos poderão concorrer a oportunidades em diferentes áreas. Entre os destaques estão vagas para motorista com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias C e D, eletricista de máquina agrícola, operador de trator transbordo, auxiliar de colheita, profissionais da área da saúde e serviços em geral.

Para participar, basta comparecer ao local com documentos pessoais e currículo impresso ou salvo em PDF.

Além das vagas de emprego, os participantes poderão se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos pelo Programa Caminho para o Emprego, da Escola Profissionalizante, em diversas áreas.

A ação será realizada na unidade II do Uni-Facef, localizada na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no bairro São José.

Processo seletivo para auxiliar de logística

No período da tarde, a partir das 14h, o Programa Emprega Franca realizará um processo seletivo para preencher 30 vagas de auxiliar de logística.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e experiência na área. Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais e currículo impresso ou em formato PDF.

Entre as atribuições da função estão auxiliar na produção e embalagem de produtos, realizar a limpeza e organização do ambiente de trabalho, conferir materiais e produtos e executar atividades operacionais.

O processo seletivo será realizado na sede do Emprega Franca, localizada na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária.

O telefone (16) 3723-5444, o WhatsApp (16) 99601-0848 e o e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br estão disponíveis para contato.

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