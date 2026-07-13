Um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente na manhã desta segunda-feira, 13, no cruzamento das ruas Cassiano Ricardo e Francisco Frias Mesquita, no bairro Nova Franca. A colisão foi registrada por câmeras de segurança e deixou o motociclista ferido na perna esquerda e no braço.

As imagens mostram o momento em que o carro deixou a rua Cassiano Ricardo e, ao acessar a rua Francisco Frias Mesquita, atingiu a lateral da motocicleta.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos na perna esquerda e no braço. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.