13 de julho de 2026
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ACIDENTE

Carro atinge moto em cruzamento no bairro Nova Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Momento da colisão registrado por câmera de segurança
Momento da colisão registrado por câmera de segurança

Um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente na manhã desta segunda-feira, 13, no cruzamento das ruas Cassiano Ricardo e Francisco Frias Mesquita, no bairro Nova Franca. A colisão foi registrada por câmeras de segurança e deixou o motociclista ferido na perna esquerda e no braço.

As imagens mostram o momento em que o carro deixou a rua Cassiano Ricardo e, ao acessar a rua Francisco Frias Mesquita, atingiu a lateral da motocicleta.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos na perna esquerda e no braço. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

As gravações do sistema de monitoramento registraram toda a dinâmica do acidente e devem auxiliar na apuração das circunstâncias da colisão.

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