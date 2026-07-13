Em um mercado onde a inadimplência continua sendo um dos principais desafios para empresas de todos os portes, conhecer o histórico financeiro de clientes tornou-se uma etapa estratégica. É justamente para tornar essa análise mais completa que a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca), em parceria com a Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), buscou cooperação junto ao Cenprot (Central de Protesto) e passa a oferecer o AC Protesto, ferramenta que reúne informações de protestos registrados em cartórios de todo o Brasil.

Mais do que apontar se um CPF ou CNPJ possui restrições, a plataforma permite consultar a quantidade de protestos existentes, os respectivos valores e outras informações relevantes para a tomada de decisão antes da concessão de crédito. O acesso é realizado pela plataforma da Equifax | Boa Vista, por meio de login e senha fornecidos pela ACIF, nas modalidades Express, 360º e Premium, com diferentes níveis de detalhamento.

"A ferramenta é a única do Brasil com acesso à totalidade dos registros de protesto existentes nos cartórios do território nacional. Trata-se de uma conquista histórica para as associações comerciais e para o empresariado brasileiro", afirma o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge.

Segundo ele, a novidade representa um avanço importante para empresas que buscam reduzir riscos sem comprometer a agilidade nas negociações.

"Estamos entregando ao mercado uma solução que transforma informação em segurança. O AC Protesto permite que as empresas conheçam melhor quem está do outro lado da negociação, reduzindo riscos e fortalecendo relações comerciais mais saudáveis e sustentáveis."

O lançamento fortalece o portfólio de soluções da área de inteligência de mercado da ACIF, que há mais de 15 anos atua no apoio aos empresários na prevenção da inadimplência.

"Além dos indicadores de comportamento de crédito, recomendação de decisão e limite de crédito, passamos a disponibilizar o AC Protesto para ampliar a capacidade de análise dos empresários, sempre com o suporte da nossa equipe especializada", afirma o coordenador do Venda Segura da ACIF, Anderson Silva.

A entidade também oferece o AC Recupera, serviço voltado à recuperação de crédito que alia tecnologia, segurança jurídica e baixo custo operacional. Destinada principalmente a micro, pequenas e médias empresas, a solução permite encaminhar dívidas de até 90 dias sem custo e apresenta índice médio de recuperação de 60% nos três primeiros meses, contribuindo para transformar créditos em aberto em recursos para capital de giro e novos investimentos.

Mais informações sobre o AC Protesto e o AC Recupera podem ser obtidas pelo WhatsApp da ACIF: (16) 99963-8870.