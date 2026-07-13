A semana será de tempo estável em Franca. A previsão para os próximos dias indica predomínio de sol, manhãs com nevoeiro e temperaturas em elevação, sem previsão de chuva até sexta-feira, 17. As máximas devem subir gradativamente e alcançar 26°C na quinta-feira, 16.

As manhãs continuarão com temperaturas mais baixas, típicas do inverno, enquanto as tardes serão mais quentes, favorecidas pelo predomínio do sol e pelo tempo firme.

Manhãs frias e tardes mais quentes

Na terça-feira, 14, a mínima cai para 10°C e a máxima chega a 22°C. O dia será de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e céu limpo durante a noite.