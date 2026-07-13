A semana será de tempo estável em Franca. A previsão para os próximos dias indica predomínio de sol, manhãs com nevoeiro e temperaturas em elevação, sem previsão de chuva até sexta-feira, 17. As máximas devem subir gradativamente e alcançar 26°C na quinta-feira, 16.
As manhãs continuarão com temperaturas mais baixas, típicas do inverno, enquanto as tardes serão mais quentes, favorecidas pelo predomínio do sol e pelo tempo firme.
Manhãs frias e tardes mais quentes
Na terça-feira, 14, a mínima cai para 10°C e a máxima chega a 22°C. O dia será de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e céu limpo durante a noite.
Na quarta-feira, 15, a previsão mantém o mesmo padrão, com mínima de 12°C e máxima de 24°C. O sol predomina ao longo do dia, sem expectativa de chuva.
A quinta-feira, 16, será o dia mais quente da semana. Os termômetros devem marcar entre 13°C e 26°C, com tempo firme e céu aberto.
Na sexta-feira, 17, o tempo continua estável, com sol durante todo o dia e temperaturas entre 12°C e 25°C, encerrando a semana sem previsão de precipitações.
Julho segue com chuva abaixo da média
Até o dia 13, o município contabilizou 9 milímetros de chuva, o equivalente a 64% da média climatológica do mês, que é de 14 milímetros. Os dados são do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), com base em estações meteorológicas e imagens de satélite. A média mensal é calculada a partir de uma série histórica de 30 anos de dados de reanálise ERA5.
Radiação UV permanece elevada
Apesar das manhãs mais frias, o índice de radiação ultravioleta permanece em nível extremo, exigindo cuidados com a exposição ao sol, especialmente entre o fim da manhã e o início da tarde. A qualidade do ar segue classificada como boa.
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