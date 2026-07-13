13 de julho de 2026
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DE NOVO

Ladrão aponta arma para vítima e rouba corrente em Franca; VÍDEO

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Motociclista furta homem que caminhava pela avenida José Alves de Castro
Motociclista furta homem que caminhava pela avenida José Alves de Castro

Um homem foi vítima de um roubo à mão armada na manhã de sábado, 11, por volta das 11h45, enquanto caminhava pela avenida José Alves de Castro, no Jardim Botânico, zona sul de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, um criminoso se aproximou em uma motocicleta Honda CG Titan branca, com carenagens laterais vermelhas, e apontou um revólver para a cabeça da vítima, anunciando o assalto. Sob ameaça, o homem foi obrigado a entregar a corrente de ouro que usava no pescoço.

Após pegar a joia, o assaltante ordenou que a vítima saísse caminhando sem olhar para trás, afirmando que atiraria caso desobedecesse. A vítima ainda observou que a motocicleta possuía rodas do tipo paleta, em vez de rodas raiadas.

O suspeito foi descrito como um homem magro, que vestia calça jeans, blusa de moletom cinza e tênis preto.

Imagens de uma câmera de segurança que registraram a ação foram entregues à Polícia Civil e anexadas ao boletim de ocorrência. O caso será investigado para identificar e localizar o autor do crime.

Série de assaltos com motociclistas preocupa em Franca

O roubo registrado no Jardim Botânico tem características semelhantes a outros casos ocorridos recentemente em Franca, todos praticados por criminosos em motocicletas e com foco em joias e objetos de valor.

No dia 2 de julho, um homem foi assaltado no Jardim Santa Mônica por dois criminosos que se aproximaram em uma moto. A dupla roubou uma corrente e um anel após ameaçar a vítima em plena via pública. Câmeras de segurança registraram a ação.

Poucos dias antes, em 26 de junho, outro pedestre foi alvo de um assalto à mão armada no Jardim Piratininga. Um motociclista abordou a vítima, roubou uma corrente de ouro e fugiu logo em seguida. O crime também foi registrado por câmeras de monitoramento.

Já no início deste mês, pai e filho foram assaltados por criminosos de moto em Franca e tiveram joias e outros pertences levados, em um prejuízo superior a R$ 30 mil.

A repetição do modo de agir tem chamado a atenção das forças de segurança, que investigam se parte dos casos pode ter sido praticada pelos mesmos criminosos ou por grupos especializados em roubo de joias de pedestres.

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