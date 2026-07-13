Um homem foi vítima de um roubo à mão armada na manhã de sábado, 11, por volta das 11h45, enquanto caminhava pela avenida José Alves de Castro, no Jardim Botânico, zona sul de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, um criminoso se aproximou em uma motocicleta Honda CG Titan branca, com carenagens laterais vermelhas, e apontou um revólver para a cabeça da vítima, anunciando o assalto. Sob ameaça, o homem foi obrigado a entregar a corrente de ouro que usava no pescoço.

Após pegar a joia, o assaltante ordenou que a vítima saísse caminhando sem olhar para trás, afirmando que atiraria caso desobedecesse. A vítima ainda observou que a motocicleta possuía rodas do tipo paleta, em vez de rodas raiadas.