A Casa São Camilo de Léllis e a Creche Santa Rita anunciaram a abertura de processos seletivos para contratação de profissionais em Franca. Ao todo, estão disponíveis vagas nas áreas de assistência social, atendimento a idosos e educação.
Na Casa São Camilo de Léllis, as oportunidades são para cuidador de idosos, com jornada de 44 horas semanais e exigência de ensino médio completo, e assistente social, com carga horária de 30 horas semanais, registro ativo no CRESS e CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Experiência no atendimento a idosos será considerada um diferencial para ambas as funções.
Os interessados devem entregar o currículo exclusivamente de forma presencial na sede da entidade, localizada na rua José Franchini, 2.661, no Jardim São Luiz II, até esta quarta-feira, 15, das 8h às 17h. Currículos enviados por e-mail não serão aceitos.
O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise dos currículos e entrevistas com os candidatos selecionados. Os aprovados serão contratados pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e deverão apresentar documentação pessoal e comprovante de escolaridade.
Já a Creche Santa Rita abriu processo seletivo para o cargo de auxiliar de pedagogia. Para concorrer, é necessário estar cursando Pedagogia. A remuneração oferecida é de R$ 2.007, além de vale-alimentação e vale-refeição.
As candidatas interessadas podem enviar o currículo até 28 de julho pelo e-mail ccisantarita@gmail.com ou entregá-lo pessoalmente na sede da instituição, localizada na rua Francisca Ranux Elias, 3.361, no Jardim Ângela Rosa.
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