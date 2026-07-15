A Casa São Camilo de Léllis e a Creche Santa Rita anunciaram a abertura de processos seletivos para contratação de profissionais em Franca. Ao todo, estão disponíveis vagas nas áreas de assistência social, atendimento a idosos e educação.

Na Casa São Camilo de Léllis, as oportunidades são para cuidador de idosos, com jornada de 44 horas semanais e exigência de ensino médio completo, e assistente social, com carga horária de 30 horas semanais, registro ativo no CRESS e CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Experiência no atendimento a idosos será considerada um diferencial para ambas as funções.

Os interessados devem entregar o currículo exclusivamente de forma presencial na sede da entidade, localizada na rua José Franchini, 2.661, no Jardim São Luiz II, até esta quarta-feira, 15, das 8h às 17h. Currículos enviados por e-mail não serão aceitos.