O desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, ganhou um novo e inesperado desdobramento nesta segunda-feira, 13. Cassiano Gomes Pereira, irmão que localizou a bicicleta do jovem em um cafezal próximo ao Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, foi preso durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais que investiga o furto e a receptação de dezenas de sacas de milho em Sacramento (MG).

A prisão ocorreu em Pedregulho, cidade onde Tiago desapareceu no dia 21 de junho. A operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e resultou na detenção de três suspeitos - Cassiano, um empresário do ramo de ração animal e o irmão dele. As investigações apontam para um esquema envolvendo o furto de aproximadamente 60 sacas de milho em propriedades rurais mineiras.

Outro irmão de Tiago, Carlos Gomes Pereira, já havia sido preso na última quarta-feira, 8, também pela Polícia Civil de Minas Gerais, durante uma operação voltada ao combate de crimes rurais na região de Araxá.