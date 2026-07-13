Uma mobilização entre moradores, integrantes do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) e a Polícia Militar garantiu o resgate de um gato que estava preso na tubulação de um bueiro na noite desse sábado, 11, em Cristais Paulista.

Segundo informações, um morador percebeu que um gato miava do interior da tubulação e entrou em contato com a presidente do Conseg, Renata Valéria de Souza Pinto, para pedir ajuda. Antes da chegada das equipes, moradores da vizinhança já tentavam retirar o animal, mas não conseguiram.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente ao local para auxiliar no resgate.