Estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo têm a oportunidade de participar de um programa de intercâmbio internacional totalmente gratuito oferecido pelo Governo do Estado. Ao todo, são disponibilizadas mil vagas por ano, divididas em dois grupos de 500 alunos, com destinos para Austrália, Canadá, Irlanda, Reino Unido e Nova Zelândia.

A experiência tem duração aproximada de três meses. Durante esse período, os estudantes frequentam uma escola de Ensino Médio no país de destino, vivem com famílias anfitriãs e participam da rotina acadêmica e cultural local, contando ainda com acompanhamento educacional e apoio emocional antes e durante a viagem.

O processo seletivo começa ainda no 9º ano do Ensino Fundamental. O desempenho no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), aliado à frequência escolar, é utilizado para a pré-seleção dos estudantes.