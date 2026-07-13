Estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo têm a oportunidade de participar de um programa de intercâmbio internacional totalmente gratuito oferecido pelo Governo do Estado. Ao todo, são disponibilizadas mil vagas por ano, divididas em dois grupos de 500 alunos, com destinos para Austrália, Canadá, Irlanda, Reino Unido e Nova Zelândia.
A experiência tem duração aproximada de três meses. Durante esse período, os estudantes frequentam uma escola de Ensino Médio no país de destino, vivem com famílias anfitriãs e participam da rotina acadêmica e cultural local, contando ainda com acompanhamento educacional e apoio emocional antes e durante a viagem.
O processo seletivo começa ainda no 9º ano do Ensino Fundamental. O desempenho no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), aliado à frequência escolar, é utilizado para a pré-seleção dos estudantes.
Os alunos classificados iniciam, no 1º ano do Ensino Médio, um curso intensivo de inglês oferecido pela Secretaria da Educação. As aulas são on-line, ao vivo, realizadas no contraturno escolar, duas vezes por semana, com possibilidade de reposição aos sábados. A plataforma também utiliza inteligência artificial para auxiliar na pronúncia e sugerir atividades.
Além da participação no curso, os candidatos precisam cumprir uma série de requisitos para avançar na seleção. Entre eles, estão frequência mínima de 90% nas aulas de inglês e na escola, média igual ou superior a sete nas disciplinas da base curricular, aprovação em exame presencial de proficiência, entrevista socioemocional e ausência de ocorrências disciplinares incompatíveis com o programa.
No 2º ano do Ensino Médio, os estudantes aprovados embarcam para o intercâmbio após a emissão da documentação, obtenção do visto e aceitação por uma instituição de ensino no exterior.
Para participar da seleção, o estudante deve ter pelo menos 14 anos, estar matriculado na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual, ter estudado em escola pública desde o 6º ano, ter participado do Saresp no 9º ano, possuir frequência mínima de 90%, não ter sido selecionado anteriormente pelo programa, estar com a situação acadêmica regular, contar com autorização dos responsáveis e ter nacionalidade brasileira.
A inscrição é automática para os alunos que atendem aos critérios estabelecidos. Não é necessário preencher formulário. Caso a família não tenha interesse na participação, a desistência deve ser registrada na Secretaria Escolar Digital.
A classificação final considera o desempenho no Saresp e os resultados obtidos no curso e na prova de inglês. O processo também busca garantir ao menos um representante de cada município que possua estudante habilitado. Na segunda turma de 2026, por exemplo, 34,4 mil alunos disputaram 500 vagas, uma concorrência de aproximadamente 69 candidatos por vaga.
O programa é totalmente custeado pelo Governo do Estado. Estão incluídos passagens aéreas, passaporte, visto, hospedagem em casa de família, alimentação, transporte local, matrícula escolar, materiais didáticos, seguro-saúde, seguro-viagem, auxílio para despesas de preparação e uma bolsa destinada aos gastos pessoais durante a permanência no exterior.
Os estudantes selecionados não escolhem necessariamente o país de destino. A distribuição das vagas leva em consideração fatores como desempenho, nível de proficiência em inglês, disponibilidade de vagas e aceitação pelas instituições parceiras. Em casos de negativa de visto ou matrícula, a Secretaria da Educação poderá tentar encaminhar o aluno para outro país ou escola conveniada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.