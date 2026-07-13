Veja o obituário desta segunda-feira, 13, em Franca:
Nome: José Antônio Gonçalves
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Diolina Francisca de Jesus Queiroz
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Pedregulho
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 15h
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