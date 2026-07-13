Veja o obituário desta segunda-feira, 13, em Franca:

Nome: José Antônio Gonçalves

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Diolina Francisca de Jesus Queiroz

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal de Pedregulho

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho

Horário previsto do sepultamento: 15h