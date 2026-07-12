Franca se despediu neste domingo, 12, do adestrador de cães Rogério Mantovani Naldi, que morreu aos 45 anos em decorrência de um tumor renal. Reconhecido pelo trabalho com adestramento e pela atuação em competições de IGP, modalidade esportiva voltada ao desempenho de cães de trabalho, Rogério foi lembrado por familiares, amigos e colegas como um profissional apaixonado pelos animais, um homem de caráter, generoso, otimista e dedicado à família.

O velório foi realizado no Velório São Vicente, seguido pelo sepultamento no Cemitério Municipal Santo Agostinho neste domingo. Rogério deixa a esposa, Flávia Naldi, e o filho, Hugo Caetano.

Paixão pelos cães desde a infância

A ligação de Rogério com os cães começou ainda na infância. Segundo a família, ele cresceu cercado por animais e demonstrava fascínio por eles desde muito pequeno. Entre as lembranças está a cadela Lady, uma pastora alemã criada pela família, que marcou os primeiros anos dessa paixão.