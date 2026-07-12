Morreu neste domingo, 12, aos 83 anos, o advogado Gualter de Almeida Júnior, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Franca Basquete e um dos ex-provedores da Santa Casa de Franca.
O velório ocorreu neste domingo e o sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade no final da tarde, em Franca. A causa da morte não foi divulgada.
Trajetória
A Santa Casa de Franca que tem mais de 128 anos teve a colaboração de Gualter de Almeida, que foi um dos provedores da instituição. Em 2009, Gualter de Almeida foi homenageado pelo seu apoio a unidade de saúde ao lado dos também ex-provedores, Onofre Trajano e Amílton Borges.
Em nota de pesar, o Franca Basquete lamentou profundamente a morte de Gualter de Almeida Júnior e destacou sua atuação à frente do Conselho Deliberativo do clube.
Segundo a manifestação, ele exerceu importante função de liderança ao longo de vários anos, com contribuição especialmente marcante durante o processo de transição e reestruturação do clube, em 2010.
A diretoria do Franca Basquete também manifestou solidariedade aos familiares e amigos, agradecendo pela contribuição deixada à história do basquete francano.
Homenagens
A 13ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Franca também divulgou nota de pesar pelo falecimento do advogado.
A presidente da entidade, Dra. Luiza Gomes Gouvêa, manifestou condolências em nome da instituição e prestou solidariedade aos familiares e amigos de Gualter de Almeida Júnior neste momento de luto.
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