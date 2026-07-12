Na manhã de sexta-feira, 10, policiais militares de Miguelópolis, na região de Franca, prenderam em flagrante uma mulher suspeita de cometer um roubo em um supermercado da cidade. A abordagem ocorreu pouco tempo após o crime, quando a equipe localizou a suspeita ainda com os objetos subtraídos e a ferramenta utilizada na ação.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma picareta, apontada como a arma empregada no roubo. Também foram recuperados os produtos levados do supermercado: cinco caixas de Biz, um shampoo Seda, uma caixa de creme dental, duas escovas de dente, um par de chinelos Havaianas e R$ 25 em dinheiro.

Todo o material encontrado com a suspeita foi apreendido pela Polícia Militar. A mulher foi presa em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.