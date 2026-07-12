Uma motocicleta Honda CG 150 Titan foi furtada durante a madrugada deste domingo, 12, nas proximidades da Universidade de Franca (Unifran). De acordo com o proprietário, o crime aconteceu entre 1h30 e 2h, e desde então familiares e amigos mobilizam uma campanha nas redes sociais na tentativa de localizar o veículo.

A moto furtada é uma Honda CG 150 Titan, preta, de placa com início NYE. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime ou o destino da motocicleta.

O proprietário pede que qualquer pessoa que tenha visto a moto circulando pela cidade ou tenha qualquer informação que possa contribuir para sua localização entre em contato imediatamente com as forças de segurança. As denúncias podem ser feitas à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou à Guarda Civil Municipal, pelo 153.