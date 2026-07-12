12 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
INSEGURANÇA

Moto é furtada durante a madrugada nas proximidades da Unifran

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp GCN
Motocicleta Honda CG 150 Titan furtada em Franca
Motocicleta Honda CG 150 Titan furtada em Franca

Uma motocicleta Honda CG 150 Titan foi furtada durante a madrugada deste domingo, 12, nas proximidades da Universidade de Franca (Unifran). De acordo com o proprietário, o crime aconteceu entre 1h30 e 2h, e desde então familiares e amigos mobilizam uma campanha nas redes sociais na tentativa de localizar o veículo.

A moto furtada é uma Honda CG 150 Titan, preta, de placa com início NYE. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime ou o destino da motocicleta.

O proprietário pede que qualquer pessoa que tenha visto a moto circulando pela cidade ou tenha qualquer informação que possa contribuir para sua localização entre em contato imediatamente com as forças de segurança. As denúncias podem ser feitas à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou à Guarda Civil Municipal, pelo 153.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários