Um homem de 42 anos foi flagrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca ateando fogo em um terreno na avenida João Scotte, próximo à Unesp, na manhã da última terça-feira, 7. A rápida atuação das equipes impediu que as chamas se alastrassem para uma área verde localizada nos fundos do imóvel. O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde prestou depoimento e acabou liberado após o registro da ocorrência.

Incêndio foi controlado

De acordo com a ocorrência, os GCMs de 1ª Classe Margareth e Lima patrulhavam a região por volta das 10h45 quando avistaram focos de incêndio em um terreno. Ao se aproximarem, flagraram o homem, de 42 anos, encurvado e aparentemente ateando fogo em outro ponto da área, com um isqueiro nas mãos.

Em razão da vegetação seca, as chamas se espalharam rapidamente. Os guardas acionaram apoio e, utilizando um galão de água, conseguiram controlar o incêndio antes que ele atingisse áreas vizinhas.