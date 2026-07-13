Um homem de 42 anos foi flagrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca ateando fogo em um terreno na avenida João Scotte, próximo à Unesp, na manhã da última terça-feira, 7. A rápida atuação das equipes impediu que as chamas se alastrassem para uma área verde localizada nos fundos do imóvel. O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde prestou depoimento e acabou liberado após o registro da ocorrência.
Incêndio foi controlado
De acordo com a ocorrência, os GCMs de 1ª Classe Margareth e Lima patrulhavam a região por volta das 10h45 quando avistaram focos de incêndio em um terreno. Ao se aproximarem, flagraram o homem, de 42 anos, encurvado e aparentemente ateando fogo em outro ponto da área, com um isqueiro nas mãos.
Em razão da vegetação seca, as chamas se espalharam rapidamente. Os guardas acionaram apoio e, utilizando um galão de água, conseguiram controlar o incêndio antes que ele atingisse áreas vizinhas.
Na sequência, chegaram ao local os GCMs Miura, Apolinário e Vallim, com a viatura da Defesa Civil, que auxiliaram no combate ao fogo e impediram que o incêndio alcançasse a vegetação e as árvores existentes na área.
Suspeito alegou que queria afastar animais
Questionado pelos agentes, o homem informou que vive em situação de rua e costuma dormir nos fundos do terreno, em uma estrutura improvisada. Segundo ele, o fogo foi provocado para afastar animais peçonhentos e por causa do acúmulo de lixo descartado por terceiros no local.
Os guardas destacaram que o terreno fica em uma área aberta, próxima à Unesp, e possui uma área de mata nos fundos, o que aumentava o risco de propagação das chamas e o potencial perigo à população e ao patrimônio ambiental da região.
Por determinação da autoridade policial, foi requisitada perícia técnica no local. Além do registro da ocorrência na CPJ, a Guarda Civil Municipal aplicou um Auto de Infração Ambiental, com multa de R$ 13.080 pela queimada irregular.
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