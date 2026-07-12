A Rua Madre Maria Vilac, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca, aparece repetidamente em registros policiais dos últimos seis anos pelo menos. O Portal GCN/Sampi realizou um levantamento entre 2020 e 2026. O endereço foi palco de tentativas de homicídio, assassinatos, apreensões de drogas, receptação de veículos roubados, além de um caso mais recente de sequestro com cárcere privado investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Histórico de violência

O primeiro caso da sequência ocorreu em março de 2020, quando Jhonata Ferreira dos Santos, de 23 anos, foi baleado na rua. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi atingido por disparos na perna e no abdômen após ser perseguido por um homem armado. A mãe da vítima informou à polícia que o filho vinha sendo ameaçado em razão de uma dívida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Pouco mais de um ano depois, em outubro de 2021, equipes da Força Tática apreenderam cerca de 18 quilos de maconha e cocaína escondidos em uma casa alugada na mesma via. Um adolescente de 17 anos foi apreendido após confessar que utilizava o imóvel para armazenar os entorpecentes. Também foram localizados munições, um simulacro de arma de fogo e materiais utilizados para embalar drogas.