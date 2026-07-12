A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Alexsander Tercilio Mota Moreno, de 33 anos, atropelado na noite de quarta-feira, 8, na Vila Santa Cruz, em Franca. O motorista, que ainda não foi identificado, fugiu sem prestar socorro e poderá responder por homicídio qualificado, caso esse seja o entendimento ao fim da investigação e da análise do Ministério Público e da Justiça.

As imagens de câmeras de segurança que registraram o atropelamento serão uma das principais provas para esclarecer a dinâmica dos fatos. O material mostra Alexsander correndo por uma rua do bairro quando é atingido por um carro preto e arrastado por vários metros.

Mesmo gravemente ferido, ele consegue se levantar e caminhar até a calçada. Em seguida, o motorista retorna, aproxima-se da vítima, fala algo e deixa o local sem prestar atendimento.

Vítima morreu na Santa Casa