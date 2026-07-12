A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Alexsander Tercilio Mota Moreno, de 33 anos, atropelado na noite de quarta-feira, 8, na Vila Santa Cruz, em Franca. O motorista, que ainda não foi identificado, fugiu sem prestar socorro e poderá responder por homicídio qualificado, caso esse seja o entendimento ao fim da investigação e da análise do Ministério Público e da Justiça.
As imagens de câmeras de segurança que registraram o atropelamento serão uma das principais provas para esclarecer a dinâmica dos fatos. O material mostra Alexsander correndo por uma rua do bairro quando é atingido por um carro preto e arrastado por vários metros.
Mesmo gravemente ferido, ele consegue se levantar e caminhar até a calçada. Em seguida, o motorista retorna, aproxima-se da vítima, fala algo e deixa o local sem prestar atendimento.
Vítima morreu na Santa Casa
Alexsander foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de Franca em protocolo de trauma, com colar cervical, prancha rígida e uma das pernas imobilizada.
Segundo o boletim de ocorrência, exames apontaram pneumotórax, além de fraturas na bacia e no fêmur. O quadro clínico se agravou e ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar de aproximadamente 30 minutos de manobras de reanimação, a vítima morreu na madrugada de quinta-feira, 9.
Imagens e testemunhas ajudam na investigação
Após o atropelamento, ficaram espalhados pela via marcas da colisão, objetos pessoais da vítima e uma peça do veículo, que poderá auxiliar na identificação do automóvel.
Moradores relataram ter ouvido gritos de "pega ladrão" momentos antes do atropelamento. Uma testemunha permaneceu ao lado de Alexsander até a chegada do Samu, tentando mantê-lo consciente enquanto aguardava o atendimento.
A Polícia Civil também apura se Alexsander estava fugindo após um possível crime ocorrido em um bairro vizinho. Até o momento, essa informação não foi confirmada oficialmente.
O motorista responsável pelo atropelamento e o outro homem que aparece correndo nas imagens ainda não haviam sido identificados até a última atualização da investigação.
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