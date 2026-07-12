12 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 12, em Franca:

Nome: Ernestino Soares Gomes
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Rogério Mantovani Naldi 
Idade: Não informada 
Local do velório: São Vicente,  sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15h

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