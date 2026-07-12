Veja o obituário deste domingo, 12, em Franca:

Nome: Ernestino Soares Gomes

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Rogério Mantovani Naldi

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h