Você se lembra de quando criança era sinônimo de rua, de bicicleta, de joelho ralado e volta para casa quando o sol ia embora? Pois é. Esse mundo existe ainda, mas cada vez menos. A infância de hoje tem outro endereço: dentro das telas. E não há nada de errado com isso. A tecnologia conectou pessoas, abriu portas, democratizou conhecimento. Mas também trouxe para dentro de casa aquilo que antes ficava do lado de fora: o perigo.

A diferença é que o perigo de antes tinha cara, hora e lugar. O perigo de hoje pode chegar de madrugada, pelo celular, disfarçado de amizade, de brincadeira, de elogio. E a maioria dos pais não percebe. Não por descuido, mas porque o mundo digital mudou mais rápido do que nossa capacidade de entendê-lo.

É exatamente sobre isso que precisamos conversar (e o momento não poderia ser mais oportuno).